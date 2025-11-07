TP.HCM dọn khu 'đất vàng' làm đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ với vị trí trung tâm, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng. Bên trong khuôn viên nhiều cây xanh cổ thụ là 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “Vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Công trình đang được dọn dẹp để xây dựng công viên và đài tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại địa chỉ số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, khu đất rộng khoảng 4,3 ha - từng bị bỏ hoang gần 10 năm - đang được san lấp và dọn dẹp để chuẩn bị cho dự án lập công viên cây xanh, không gian cộng đồng và một đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của đại dịch Covid‑19.

Ghi nhận chiều 6/11, nhiều xe cẩu, công nhân tiến hành phát quang bụi rậm, dọn sạch rác, đất cát trên các lối đi và khuôn viên khu biệt thự.

Khuôn viên một biệt thự trong khu đất sau khi được phát quang, vệ sinh. Các con đường nội khu trở nên thông thoáng hơn.

Sau nhiều năm không sử dụng, công trình xuống cấp, đồ đạc cũ kỹ phủ bụi, nhiều hạng mục hư hỏng.

Đa số cây xanh, nhất là cây cổ thụ, sẽ được giữ lại làm mảng xanh công viên.

Các biệt thự với tổng diện tích khoảng 7.000 m2 từng được sử dụng làm khu lưu trú và nhà hàng tiệc cưới.

Đơn vị thi công đang khẩn trương dọn dẹp và dự kiến hoàn tất trong tuần này để bàn giao cho thành phố làm công viên.

Hiện, thành phố mời người dân trên cả nước tham gia đóng góp ý tưởng về thiết kế, nội dung và hình thức của Đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết công trình này nhằm tri ân sự đồng lòng, sẻ chia của cộng đồng, đồng thời khắc ghi tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố trong giai đoạn đại dịch đầy biến động.

Đồng thời, đoạn đường Trần Bình Trọng từ Lý Thái Tổ tới Hùng Vương cũng sẽ được mở rộng từ 5 m lên khoảng 17 m với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm nâng cấp hạ tầng kết nối quanh khu vực.

Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ là nơi để tri ân, giúp trẻ em biết về lịch sử, người lớn suy ngẫm về lòng nhân ái và trách nhiệm.

TP.HCM lấy ý kiến người dân cho ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần đoàn kết, vượt qua đại dịch Covid-19, dự kiến hoàn thành trước Tết 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.