Cận cảnh khu đất sắp xây đài tưởng niệm người mất vì Covid-19 ở TP.HCM

  • Thứ tư, 22/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 06:00 22/10/2025

Khu đất 3,7 ha từng là Nhà khách Chính phủ sẽ được chuyển thành công viên đa năng, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và đặt tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19.

dat nha khach chinh phu anh 1

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 3,7 ha, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện Ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên, theo thông tin Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ.
dat nha khach chinh phu anh 2

Thành phố dự kiến chỉnh trang khu vực thành công viên đa công năng, trong đó có xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây. Hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.
dat nha khach chinh phu anh 3

Khu đất có 8 biệt thự được xây dựng trước năm 1975, từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Theo ghi nhận, một căn đã hư hỏng, hiện chỉ còn 7 căn, chiếm diện tích khoảng 7.000 m2. Còn lại phần lớn là vườn cây, gồm nhiều loại cây cảnh, vườn hoa, cây cổ thụ.

dat nha khach chinh phu anh 4

Sau năm 1975, khu biệt thự được chuyển thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý và dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến làm việc tại TP.HCM. Các tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp, một trệt hai lầu.

dat nha khach chinh phu anh 5

Nhiều năm qua, khu đất này không được sử dụng, các công trình tại đây xuống cấp nghiêm trọng. Các lối đi trong khuôn viên bị phủ kín bởi cỏ dại, cây cối mọc um tùm.

dat nha khach chinh phu anh 6

Năm 2011, Bộ Tài chính đồng ý đem tài sản này ra đấu giá nhưng không thực hiện được và bỏ hoang đến nay.
dat nha khach chinh phu anh 7

Các cổng ra vào được khóa cẩn thận. Không có người trông coi, khu vực cổng số 1B đường Lý Thái Tổ được tận dụng làm bãi đậu xe dù đã có biển cấm.

dat nha khach chinh phu anh 8
Cánh cổng sắt gỉ sét theo thời gian. Các mảng tường bong tróc, bờ rào cũ kỹ xuống cấp xung quanh khu nhà khách.
dat nha khach chinh phu anh 9

Ghi nhận ngày 20/10, khu vực vỉa hè đường Lý Thái Tổ ngổn ngang vật liệu xây dựng, xung quanh nhiều rác thải, bốc mùi.

dat nha khach chinh phu anh 10

Thông tin TP.HCM sẽ chuyển đổi khu đất này thành công viên và xây dựng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19 nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người dân và giới chuyên gia. Đây là một bước tiến trong hành trình phát triển một siêu đô thị TP.HCM không chỉ hiện đại, năng động, mà còn giàu văn hóa và tôn trọng lịch sử.

dat nha khach chinh phu anh 11

Vị trí khu đất từng là Nhà khách Chính phủ, sắp được quy hoạch thành công viên sau nhiều năm bỏ hoang.

Khương Nguyễn

