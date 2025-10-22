Cận cảnh khu đất sắp xây đài tưởng niệm người mất vì Covid-19 ở TP.HCM

Khu đất có 8 biệt thự được xây dựng trước năm 1975, từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Theo ghi nhận, một căn đã hư hỏng, hiện chỉ còn 7 căn, chiếm diện tích khoảng 7.000 m2. Còn lại phần lớn là vườn cây, gồm nhiều loại cây cảnh, vườn hoa, cây cổ thụ.