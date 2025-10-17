Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Tháng 7, Union Square là tòa nhà đầu tiên hoàn thiện việc kết nối với ga metro Nhà hát Thành phố. Chỉ sau 3 tháng, việc kết nối trực tiếp với nhà ga metro đã khiến "tòa nhà hàng hiệu" thay da đổi thịt, trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn hẳn.

Lối xuống ga ngầm metro trên đường Lê Lợi, cạnh tòa nhà Union Square. Thiết kế của lối đi cũng cùng tone màu với tòa nhà, tạo cảm giác đồng nhất.

Tại tầng LL2, Union Square đã khai trương cửa hàng Café U, phục vụ khách đi metro dừng chân nghỉ ngơi, tham quan. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Jonathan Au, Tổng giám đốc Union Square cho biết những người đi metro đã trở thành nhóm khách hàng trung thành đều đặn trong các khung giờ cao điểm vào buổi sáng và tối.

Nơi đây giờ còn có thêm sự xuất hiện của chuỗi cà phê Starbucks và tổ hợp bán lẻ Rue Miche. Ông Jonathan cho biết đây là những sự hợp tác được hoạch định rất kỹ lưỡng.

"Chiến lược của chúng tôi luôn là chọn lọc một sự kết hợp giữa các thương hiệu toàn cầu hàng đầu và những thương hiệu nội địa được yêu thích, từ đó tạo ra một hệ sinh thái độc đáo. Chúng tôi tìm đến họ bởi vì mỗi thương hiệu phục vụ một tệp khách hàng riêng biệt trong tầm nhìn tổng thể của chúng tôi", Tổng giám đốc Union Square nói thêm.

Đáng chú ý, Rue Miche bao trọn cả tầng LL3, rộng đến 4.728 m2 và là khu tổ hợp bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á, xét về diện tích.

Tổ hợp bán lẻ quy tụ 35 thương hiệu thời trang, phụ kiện, nước hoa... của Việt Nam, quán cà phê và cả không gian riêng cho các buổi triển lãm, chương trình nghệ thuật.

Ông Lê Minh Hoàng, Quản lý tiếp thị tại Rue Miche xem việc Union Square kết nối trực tiếp với ga metro số 1 là một lợi thế rất thú vị ngoài khía cạnh giao thông, mà còn ở mặt văn hóa tiêu dùng.

"Tuyến metro sẽ mở ra một nhịp sống đô thị năng động hơn, việc di chuyển, mua sắm và khám phá trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của giới trẻ và khách du lịch ở thành phố", ông Hoàng nói thêm.

Trước đó, chi nhánh Rue Miche tại đường Phùng Khắc Khoan (quận 1 cũ) có 60% khách hàng là du khách đến từ các quốc gia như Singapore, Australia và Hàn Quốc. Vì vậy, ban lãnh đạo kỳ vọng Rue Miche tại Union Square tiếp tục là cầu nối của các thương hiệu Việt với du khách quốc tế.

Rachel, 1 du khách Singapore cho biết cô đã mua sắm hết khoảng 5 triệu đồng cho quần áo và nước hoa mang thương hiệu Việt Nam. "Các sản phẩm đều chỉn chu, có cá tính nên tôi không ngần ngại chi tiền", Rachel nói. Ngoài các sản phẩm, nữ du khách cũng rất ấn tượng với không gian trẻ trung, sáng tạo tại khu tổ hợp mua sắm.

Ông Lê Minh Hoàng cho biết trong giai đoạn tới, Rue Miche sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trải nghiệm, từ triển lãm nhỏ, pop-up của thương hiệu, đến các buổi chia sẻ về thời trang, thiết kế và phong cách sống, nhằm biến không gian tại Union Square thành một điểm đến sống động, có nhịp điệu riêng.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Union Square cho biết sắp tới, tòa nhà sẽ tiếp tục mở rộng bán lẻ và F&B. Trong đó, khu vực tầng 3 sẽ chính thức trở thành khu ẩm thực chuyên biệt với hai nhà hàng chủ lực và một lounge VIP độc quyền.

Khu vực cà phê cũng được tổ chức biểu diễn nhạc sống hàng tuần vào tối thứ 6 và thứ 7, tạo thành điểm hẹn thư giãn cho người đi metro và cũng là nơi tụ tập trước bữa tối. "Chúng tôi coi kết nối với metro là cánh cổng dẫn vào thành phố, và đang tận dụng nó để biến Union Square thành điểm đến hàng ngày", ông Jonathan Au kết luận.

