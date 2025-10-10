Công ty bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát triển tuyến metro số 4 TP.HCM

UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico đã ký kết biên bản hợp tác phát triển tuyến metro số 4. Dự án dự kiến dài hơn 47 km với 37 ga, 2 depot ở Đông Thạnh và Hiệp Phước.

TP.HCM dự kiến cuối năm 2027 sẽ đồng loạt khởi công 9 tuyến metro, trong đó có tuyến số 4 (Đông Thạnh - Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước). Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 10/10, trong khuôn khổ phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" (ViPEL 2025), UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sovico.

Tuyến metro số 4 là một trong 7 tuyến metro nằm trong kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết 188/2025/QH15.

Trước đó, ngày 2/6, Tập đoàn Sovico - do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch - đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu, đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

"Với kinh nghiệm, năng lực đầu tư và tiềm lực tài chính vững mạnh, tập đoàn rất mong muốn góp phần phát triển hạ tầng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và khu nam thành phố nói riêng trong tương lai. Qua nghiên cứu khảo sát, Sovico trình UBND TP.HCM xem xét, đồng ý cho phép được nghiên cứu đầu tư tuyến Metro số 4", văn bản của Sovico nêu.

Theo đề xuất, tuyến metro số 4 sẽ đi theo hướng tuyến: Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp (quận 12) - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) - nhà ga T1, T2 Tân Sơn Nhất - Trường Sơn (quận Tân Bình) - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận) - Hai Bà Trưng - Pasteur (quận 3) - Bến Thành - Nguyễn Thái Học (quận 1) - Tôn Đản (quận 4) - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Sau khi qua khỏi nút giao Vành đai 3 TP.HCM, tuyến metro này sẽ theo đường mới mở - Khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè).

Tổng chiều dài tuyến khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga (21 ga ngầm, 16 ga trên cao), cùng một depot ở Đông Thạnh và một depot tại Hiệp Phước.

Sovico cho biết ngay khi được UBND TP.HCM cho phép tiếp cận nghiên cứu đầu tư, tập đoàn sẽ thành lập một pháp nhân mới để thực hiện dự án.

Doanh nghiệp sẽ cùng các chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quy hoạch kiến trúc, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các nhà tư vấn và đối tác bắt tay ngay vào hoàn thiện các đề án nghiên cứu đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ lên kế hoạch về nguồn lực, nhân lực, cùng các đối tác nhà thầu thi công và đơn vị quản lý khai thác kinh doanh vận hành... sẵn sàng đầu tư xây dựng dự án, nhanh chóng đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch thành phố đề ra.

Sovico hiện có tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng , với đội ngũ khoảng 40.000 cán bộ, nhân viên. Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bất động sản, công nghệ... Sovico cũng là cổ đông sáng lập của Vietjet Air, đồng thời nắm cổ phần chi phối tại HDBank.