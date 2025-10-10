Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát triển tuyến metro số 4 TP.HCM

  • 21:08 10/10/2025

UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico đã ký kết biên bản hợp tác phát triển tuyến metro số 4. Dự án dự kiến dài hơn 47 km với 37 ga, 2 depot ở Đông Thạnh và Hiệp Phước.

TP.HCM dự kiến cuối năm 2027 sẽ đồng loạt khởi công 9 tuyến metro, trong đó có tuyến số 4 (Đông Thạnh - Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước). Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 10/10, trong khuôn khổ phiên họp cấp cao "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất" (ViPEL 2025), UBND TP.HCM và Tập đoàn Sovico đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sovico.

Tuyến metro số 4 là một trong 7 tuyến metro nằm trong kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết 188/2025/QH15.

Trước đó, ngày 2/6, Tập đoàn Sovico - do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch - đã có văn bản đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu, đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

"Với kinh nghiệm, năng lực đầu tư và tiềm lực tài chính vững mạnh, tập đoàn rất mong muốn góp phần phát triển hạ tầng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và khu nam thành phố nói riêng trong tương lai. Qua nghiên cứu khảo sát, Sovico trình UBND TP.HCM xem xét, đồng ý cho phép được nghiên cứu đầu tư tuyến Metro số 4", văn bản của Sovico nêu.

Theo đề xuất, tuyến metro số 4 sẽ đi theo hướng tuyến: Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp (quận 12) - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) - nhà ga T1, T2 Tân Sơn Nhất - Trường Sơn (quận Tân Bình) - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận) - Hai Bà Trưng - Pasteur (quận 3) - Bến Thành - Nguyễn Thái Học (quận 1) - Tôn Đản (quận 4) - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Sau khi qua khỏi nút giao Vành đai 3 TP.HCM, tuyến metro này sẽ theo đường mới mở - Khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè).

Tổng chiều dài tuyến khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm, gần 22 km trên cao. Toàn tuyến có 37 ga (21 ga ngầm, 16 ga trên cao), cùng một depot ở Đông Thạnh và một depot tại Hiệp Phước.

Sovico cho biết ngay khi được UBND TP.HCM cho phép tiếp cận nghiên cứu đầu tư, tập đoàn sẽ thành lập một pháp nhân mới để thực hiện dự án.

Doanh nghiệp sẽ cùng các chuyên gia nước ngoài trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quy hoạch kiến trúc, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các nhà tư vấn và đối tác bắt tay ngay vào hoàn thiện các đề án nghiên cứu đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ lên kế hoạch về nguồn lực, nhân lực, cùng các đối tác nhà thầu thi công và đơn vị quản lý khai thác kinh doanh vận hành... sẵn sàng đầu tư xây dựng dự án, nhanh chóng đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch thành phố đề ra.

Sovico hiện có tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng, với đội ngũ khoảng 40.000 cán bộ, nhân viên. Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bất động sản, công nghệ... Sovico cũng là cổ đông sáng lập của Vietjet Air, đồng thời nắm cổ phần chi phối tại HDBank.

Hồng Nhung

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings)

    Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings)

    Khởi đầu là doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử, may mặc... tại Liên bang Nga, Sovico là một trong sáu thành viên sáng lập Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Hiện công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, và bất động sản với hàng loạt dự án, khách sạn 5 sao.

    • Thành lập: Cuối thập kỷ 80
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lưu Đức Khánh
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

