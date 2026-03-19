Startup Trung Quốc tuyên bố sản xuất được xăng dầu từ không khí, nước

Một công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc mới đây cho biết có thể sản xuất dầu mỏ tổng hợp với chi phí thấp trong bối cảnh thị trường năng lượng đầy biến động do căng thẳng tại Trung Đông.

Một nhà máy sản xuất dầu tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, Carbonology, một startup có trụ sở tại Thượng Hải vừa thông báo đã phát triển thành công quy trình chuyển hóa carbon dioxide (CO2) chiết xuất từ môi trường thành nhiên liệu nhân tạo nhờ tận dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Thành công này đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất đến mức có thể cung ứng xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực tổng hợp với mức giá cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Đáng chú ý, đội ngũ sáng lập Carbonology có sự góp mặt của một cựu phó chủ tịch Tesla.

Giữa bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, tuyên bố của doanh nghiệp này đã thu hút không ít sự chú ý. Hiện tại, startup này đang ráo riết chuẩn bị các nguồn lực để triển khai năng lực sản xuất quy mô lớn tại thị trường nội địa.

Dù công nghệ thu giữ carbon trực tiếp (DAC) đã có những bước tiến dài từ phòng thí nghiệm ra thực tiễn trong thập kỷ qua, song phần lớn lượng khí thu được hiện nay chủ yếu dùng để lưu trữ dưới lòng đất thay vì chuyển hóa thành nhiên liệu. Do đó, bước tiến của Carbonology được xem là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu vốn chiếm tới 70% nhu cầu trong nước.

Trong các văn bản gần đây, Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cũng liên tục nhấn mạnh việc ưu tiên các giải pháp thu giữ và tái sử dụng carbon như một trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn đặt dấu hỏi lớn về tính khả thi thương mại của dự án này. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Carbonology hiện có vốn điều lệ khoảng 14 triệu nhân dân tệ ( 2,04 triệu USD ) và vừa hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần vào năm ngoái.

Dù đã khánh thành trung tâm R&D trị giá 300 triệu nhân dân tệ (gần 44 triệu USD ) tại Thượng Hải để thúc đẩy công nghiệp hóa, phía công ty thừa nhận các cơ sở sản xuất tương lai buộc phải đặt gần những "cánh đồng" điện gió, điện mặt trời khổng lồ ở phía Tây Trung Quốc do đặc thù tiêu tốn cực kỳ nhiều năng lượng của quy trình sản xuất.

Các nghiên cứu học thuật trên Tạp chí Energy Conversion and Management cũng chỉ ra những rào cản mà Carbonology có thể phải đối mặt: từ thâm dụng vốn đầu tư, hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp cho đến sự thiếu hụt khung pháp lý hỗ trợ.

Theo dữ liệu từ Financial Times, chi phí sản xuất nhiên liệu tổng hợp hiện dao động quanh mức 14 USD /gallon, gấp khoảng 4 lần so với giá xăng thông thường tại Mỹ. Điều này cho thấy khoảng cách giữa tuyên bố "giá cạnh tranh" của startup này và thực tế thị trường vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải đáp rõ ràng.