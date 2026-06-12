Giá vàng thế giới phục hồi từ đáy

Giá vàng thế giới phục hồi gần 200 USD lên trên 4.200 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 trong phiên trước đó.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng phục hồi khoảng 4% so với vùng dáy thiết lập trước đó. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch 11/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới trải ghi nhận nhịp tăng hơn 80 USD lên 4.113 USD /ounce rồi sau đó quay đầu giảm xuống 4.068 USD /ounce. Nhờ lực mua bắt đáy của thị trường, mặt hàng này tăng mạnh trở lại 177 USD lên 4.245 USD /ounce và kết phiên ở 4.210,7 USD /ounce (+ 140,4 USD ). Còn trong phiên đang diễn ra, kim loại quý giảm 17,6 USD xuống 4.193,9 USD /ounce nhưng vẫn cao hơn khoảng 4% so với vùng đáy thiết lập trong phiên liền trước.

Ở các kim loại khác cũng tăng giá, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 65,78 USD /ounce, bạch kim tăng 2,6% lên 1.708,38 USD /ounce và palladium tăng 4,4% lên 1.267,50 USD /ounce.

Không chỉ vàng, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 8/4, thời điểm Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng tạm thời, theo Reuters.

Thông tin này còn giúp thị trường tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo của phiên trước. Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt đà tăng, đóng góp lớn nhất cho chỉ số S&P 500. Chỉ số bán dẫn PHLX Semiconductor tăng 7,9%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 4/2025.

Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 929,97 điểm (+1,86%) lên 50.848,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 127,31 điểm (+1,75%) lên 7.394,30 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 640,16 điểm (+2,54%) lên 25.809,66 điểm.

Trước đó, S&P 500 đã điều chỉnh giảm kể từ khi lập đỉnh lịch sử vào đầu tháng 6, khi căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Trong phiên 10/6, chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 chính thức rơi vào trạng thái điều chỉnh, tức giảm từ 10% trở lên so với mức đỉnh gần nhất.

Ngược lại, giá dầu thô lại lao dốc 4%. Cụ thể, dầu WTI tại Mỹ đã đóng cửa ở mức 87,71 USD /thùng, giảm hơn 2%; còn dầu Brent chuẩn toàn cầu chốt phiên ở 90,38 USD /thùng, giảm gần 3%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm 3,9% xuống còn 86,51 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent giảm 4,2%, còn 89,15 USD /thùng.

Mới đây, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết Mỹ đã đạt được một thỏa thuận rất tốt để chấm dứt cuộc chiến với Iran, hiện chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục và văn kiện cuối cùng. Ông nói thêm Mỹ và Iran có thể ký kết thỏa thuận tại châu Âu trong vài ngày tới sau khi các chi tiết được hoàn thiện.

Trước đó cùng ngày, ông Trump bất ngờ hủy bỏ kế hoạch không kích Iran dự kiến diễn ra vào tối 11/6, với lý do các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ông trấn an thị trường rằng một thỏa thuận đang ở rất gần, trước khi căng thẳng lại leo thang trở lại.

Áp lực quân sự của Mỹ đối với Iran đã gia tăng trong tuần này khi ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc Tehran từ chối chấp nhận một thỏa thuận mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông cũng cáo buộc Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache tại khu vực Hormuz hồi đầu tuần.

Trước đó, Trung Đông đứng trước nguy cơ rơi trở lại một cuộc chiến toàn diện sau khi lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran hôm 10/6 và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, Tehran đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, bao gồm các căn cứ không quân Ali Salem, Ahmad al-Jaber và Sheikh Issa. Tuy nhiên, giới chức Bahrain khẳng định hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không từ Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu quân sự Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz. Kuwait đã đóng cửa không phận và đánh chặn các vật thể bay, trong khi Israel cảnh báo về các vụ phóng từ Lebanon nhằm vào khu vực phía bắc nước này.