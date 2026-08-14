Lãi suất cho vay đồng loạt giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, hàng loạt ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, tung các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tập trung vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME.

Ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng vào hôm qua (13/8), thị trường đã ghi nhận thêm hàng loạt động thái giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các ngân hàng.

Loạt ngân hàng báo giảm lãi vay

KienlongBank thông báo triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, nhà băng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Sacombank cũng công bố từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12, ngân hàng áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Chương trình được triển khai trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng . Theo công bố của ngân hàng, Sacombank chủ động giảm biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Sacombank đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô 10.000- 15.000 tỷ đồng . Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng công bố các gói cho vay ưu đãi và đưa ra chương trình giảm lãi suất theo chỉ đạo của NHNN.

Nhóm 4 Ngân hàng thương mại vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã công bố các gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng . BIDV, VietinBank và Vietcombank mỗi ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng .

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, NamABank điều chỉnh giảm lãi suất đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp của khách hàng cá nhân, mức giảm từ 0,5-0,7%/năm. Các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống được giảm từ 0,1-0,3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Ngân hàng còn triển khai các chương trình ưu đãi chuyên biệt với tổng hạn mức lên tới 25.000 tỷ đồng , mức lãi suất thấp hơn từ 1-1,8%/năm so với biểu niêm yết. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được dành gói tín dụng quy mô lớn nhất, 15.000 tỷ đồng ; lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số 4.000 tỷ đồng ; doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và trái cây 3.600 tỷ đồng ; doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp 1.400 tỷ đồng và khối doanh nghiệp SME/MSME 1.000 tỷ đồng . Để tạo dư địa giảm lãi suất đầu ra, NamABank đồng thời giảm lãi suất huy động tới 0,3%/năm.

BVBank cũng triển khai gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp SME, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung. Sau khi giảm, lãi suất cho vay từ 9,7%/năm, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm chi phí vận hành.

Thủ tướng chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Dòng vốn ưu đãi cho SME và các động lực tăng trưởng

Tại cuộc làm việc với ngành ngân hàng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động rất lớn và nhanh, cả trực tiếp lẫn gián tiếp đến nền kinh tế nước ta, trong đó có tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, huy động vốn và tín dụng cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

NHNN cần tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành, tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp. Các ngân hàng cũng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đối với tín dụng, NHNN được yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026 nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Nguồn vốn cần tiếp tục được tập trung vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục ở mức cao. Theo số liệu của NHNN, đến ngày 31/7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng , tăng 8,98% so với cuối năm 2025.

Lãnh đạo NHNN cho biết nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho các công trình trọng điểm đang rất lớn, trong khi nguồn huy động của các tổ chức tín dụng chủ yếu là ngắn hạn và tăng chậm hơn tín dụng. Điều này tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất, khiến bài toán vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, việc khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, trong đó có nguồn vốn tín dụng ngân hàng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, vừa tạo điều kiện thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.