Ngân hàng tặng lãi suất để hút khách tiền gửi

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn, nhiều ngân hàng tung ưu đãi để hút tiền gửi từ cộng lãi suất, tặng quà, quay số trúng vàng đến áp dụng lãi suất đặc biệt.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết đang áp dụng lãi suất tiêu chuẩn lĩnh lãi cuối kỳ ở mức 7,2%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm với kỳ hạn 12-24 tháng.

So với mặt bằng chung, mức lãi suất này thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Ngân hàng tung 'chiêu' hút tiền gửi

Đáng chú ý, nhà băng này còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu, áp dụng với khoản tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình ưu đãi.

Với mức lãi suất cộng thêm này, lãi suất thực tế đối với khách hàng đủ điều kiện có thể lên tới 9,2%/năm (kỳ hạn 6-9 tháng) và 9,4%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Đây là mức lãi suất thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay mà một khách hàng cá nhân có thể được hưởng. Chương trình hiện được Cake by VPBank áp dụng hết ngày 31/8.

Tại VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu cũng đang được hưởng mức ưu đãi lãi suất cộng thêm lên tới 2,5%/năm, áp dụng đến ngày 31/12. Theo đó, khách hàng cần mở mới thành công khoản tiền gửi đầu tiên trong thời gian chương trình diễn ra thông qua ứng dụng VPBank NEO và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để được hưởng ưu đãi.

Chương trình áp dụng với khoản tiền gửi online từ 500.000 đồng trở lên, nhưng không thấp hơn mức tiền gửi tối thiểu theo quy định của từng sản phẩm. Các sản phẩm nằm trong diện áp dụng gồm Tiền gửi có kỳ hạn thường, Phát lộc thịnh vượng và Thịnh vượng linh hoạt.

Theo biểu lãi suất hiện hành, với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng , khách hàng gửi online vào các sản phẩm trên có thể hưởng mức lãi suất cao nhất khoảng 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Như vậy, với khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình và thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên qua VPBank NEO, mức lãi suất sau khi cộng ưu đãi có thể lên tới 8,7%/năm.

Bên cạnh chính sách cộng lãi suất, một số ngân hàng hiện lựa chọn hình thức khuyến mại bằng quà tặng hoặc giải thưởng để gia tăng lợi ích cho người gửi tiền, tránh việc phải điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết.

Theo đó, HDBank đang triển khai chương trình quay số trúng thưởng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm, áp dụng đến giữa tháng 9. Cơ cấu giải thưởng gồm vàng SJC với giá trị từ 1 chỉ đến 16 lượng, cùng các sổ tiết kiệm có giá trị từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Trong khi đó, BVBank lựa chọn hình thức tặng quà trực tiếp cho khách hàng mới gửi tiết kiệm. Với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giá trị từ 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận các quà tặng hiện vật như mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt. Chương trình được triển khai đến hết tháng 10.

Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất đặc biệt

Ngoài các chương trình cộng lãi suất và quà tặng, một số ngân hàng đang áp dụng biểu lãi suất đặc biệt dành riêng cho những khoản tiền gửi có giá trị rất lớn. Đây là nhóm lãi suất không dành cho khách hàng phổ thông, với điều kiện về số dư có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn tỷ đồng.

PVComBank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất trên, khách hàng phải gửi tiền tại quầy và số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Tại MSB, lãi suất 9%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, với số tiền từ 500 tỷ đồng . Chính sách này áp dụng đối với sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 được tự động gia hạn, với điều kiện đáp ứng yêu cầu về số dư.

Lãi suất đặc biệt đang được MSB áp dụng ở mức 9%/năm cho các khoản tiền gửi giá trị lớn. Ảnh: MSB.

NamABank cũng dành mức lãi suất cao đặc biệt cho các khoản tiền gửi quy mô lớn từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất khách hàng có thể nhận được nếu đáp ứng các tiêu chí này là 8,3%/năm và phải được Tổng giám đốc ngân hàng phê duyệt. Với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 8,1%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng và cũng thuộc diện phải được Tổng giám đốc phê duyệt.

Ngân hàng số Vikki Bank hiện áp dụng lãi suất 7,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, với số tiền từ 999 tỷ đồng trở lên. Mức này được tính trên cơ sở lãi suất tiền gửi 13 tháng cộng biên độ 1,8%. Chính sách không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

HDBank cũng niêm yết mức lãi suất 7,6%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng. Mức lãi suất này cũng áp dụng cho hình thức thẻ tiết kiệm và không áp dụng đối với tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ hoặc lĩnh lãi định kỳ.