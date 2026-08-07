Gửi tiền vào đâu lãi cao nhất hiện nay

Đầu tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng nhìn chung không có nhiều biến động. Mức lãi suất cao nhất hiện đạt gần 8%/năm cho kỳ hạn dài 12 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng đầu tháng 8 tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh: Nam Khánh.

Đầu tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định, phổ biến trong khoảng 6-8%/năm. Mức lãi suất cao nhất hiện nay chủ yếu áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) với kỳ hạn dài 12 tháng trở lên.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, hiện có 21 ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức 4,75%/năm, cũng là mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, danh sách các nhà băng này không chỉ gồm các ngân hàng tư nhân mà còn có sự hiện diện của cả 4 ngân hàng quốc doanh Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank. Ngoài ra, một loạt ngân hàng tư nhân cỡ vừa cũng đang niêm yết lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn ở mức kịch trần cho phép như ACB, LPBank, Eximbank, MSB, NCB, OCB, VCBNeo, MBV...

Với kỳ hạn 6 tháng, khi không còn chịu sự quản lý của trần lãi suất huy động, mức lãi suất cao nhất người gửi tiền hiện nay có thể nhận được vào khoảng 7-7,6%/năm.

Trong đó, dẫn đầu là ACB với mức lãi suất 7,6%/năm, tiếp theo là LPBank chấp nhận trả 7,1%/năm; BacABank trả 7,05%/năm; MBV và VCBNeo cùng niêm yết ở mức 7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện áp sát mức 8%/năm. Trong đó, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức lãi 7,8%/năm, theo sau là LPBank (7,3%/năm), Saigonbank (7,2%/năm), BacABank (7,1%/năm). Nhóm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm.

Ở kỳ hạn này, nhóm ngân hàng quốc doanh Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hiện phổ biến niêm yết ở mức 6,8%/năm, áp dụng với tiền gửi trên kênh online. Mức lãi suất này đồng nghĩa với việc người gửi 1 tỷ đồng vào ngân hàng thời điểm này, sau 1 năm sẽ nhận 68 triệu đồng tiền lãi, tương đương mức lợi nhuận gần 5,7 triệu đồng/tháng.

Ngoài mặt bằng lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi thông thường, nhiều ngân hàng vẫn triển khai các gói lãi suất đặc biệt nhằm thu hút dòng tiền gửi giá trị lớn hoặc khách hàng mới.

Dẫn đầu thị trường hiện là PVcomBank với mức lãi suất 10%/năm dành cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng. Điều kiện đi kèm là khách hàng phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng .

Đứng sau là MSB, áp dụng lãi suất 9%/năm đối với khách hàng mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, có số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Tại NamABank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 8,3%/năm ở kỳ hạn 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng số, Cake by VPBank đang triển khai chương trình cộng thêm 1,8% lãi suất cho khách hàng gửi tiền lần đầu đối với sản phẩm tiền gửi tiêu chuẩn và tiền gửi tích lũy trên ứng dụng. Nhờ ưu đãi này, lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng người gửi tiền có thể nhận được lên tới 9%/năm.

Tại Vikki Bank, khách hàng gửi từ 999 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, được hưởng lãi suất 7,9%/năm. Mức lãi suất này bao gồm lãi suất niêm yết cộng thêm biên độ 1,8% và không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, nhận lãi cuối kỳ.