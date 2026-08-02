Xuất hiện nhiều lô trái phiếu lãi suất trên 12%/năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang ghi nhận sự trở lại của nhiều đợt phát hành có lãi suất 2 con số, có nơi lên tới 12,5%/năm.

Mức lãi suất lên tới 12,5%/năm đã xuất hiện trở lại trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, một số nhà phát hành cũng chấp nhận chi trả mức lãi suất lên tới hai con số để huy động vốn. Diễn biến này phản ánh nhu cầu vốn dài hạn lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đang tìm cách giảm phụ thuộc vào dòng vốn tín dụng ngân hàng.

Nhiều doanh nghiệp chấp nhận trả lãi suất 2 con số

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày 16-17/7, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal đã phát hành thành công lô trái phiếu mã CIC12601 trị giá 2.000 tỷ đồng .

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào tháng 7/2031. Hai kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng mức cố định 12,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên của Xây dựng Hạ tầng Crystal kể từ khi doanh nghiệp được thành lập vào tháng 6/2025. Với vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng , quy mô lô trái phiếu tương đương khoảng 71% vốn doanh nghiệp.

Điều khoản trái phiếu cũng quy định doanh nghiệp có quyền mua lại trước hạn theo thỏa thuận với trái chủ hoặc bắt buộc mua lại trong một số trường hợp như vi phạm quy định pháp luật, sử dụng vốn sai mục đích hoặc không đảm bảo tỷ lệ tài sản bảo đảm theo cam kết.

Không chỉ Xây dựng Hạ tầng Crystal, tháng 7 cũng chứng kiến CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà huy động thành công thêm 420 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu BNC12601.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất được cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ đầu; các kỳ sau được tính bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng Big 4 (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cộng thêm biên độ 4,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhiều thương vụ phát hành trái phiếu với lãi suất cao như Vinhomes phát hành 2 lô trái phiếu tổng trị giá 3.000 tỷ, lãi suất 12,5%/năm trong hai kỳ đầu và duy trì mức sàn 12,5%/năm cho các kỳ tiếp theo. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) huy động 119 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Việc nhiều đơn vị phát hành trái phiếu chấp nhận chi trả mức lãi suất cao hơn 12%/năm cho thấy nhu cầu vốn dài hạn đang tăng lên.

Doanh nghiệp tăng phát hành trái phiếu

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính từ đầu năm đến ngày 17/7, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 272.397 tỷ đồng .

Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với 167 đợt, tổng giá trị 246.065 tỷ đồng , tương đương hơn 90% tổng lượng phát hành. Phát hành ra công chúng đạt 26.333 tỷ đồng qua 24 đợt, chiếm gần 10%. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu quốc tế.

Đáng chú ý, bước sang đầu quý III, hoạt động huy động vốn dài hạn qua trái phiếu đã có dấu hiệu sôi động trở lại. Chỉ riêng tuần 13-17/7, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành với tổng giá trị khoảng 4.800 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp vẫn ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản được tái khởi động, nhu cầu vốn đầu tư gia tăng và tín dụng ngân hàng vẫn chịu các giới hạn nhất định.

Chỉ riêng tuần 13-17/7, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành với tổng giá trị khoảng 4.800 tỷ đồng . Ảnh: VBMA.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng diễn ra rất mạnh.

Theo FiinGroup, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt khoảng 155.500 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ. Riêng quý II, các tổ chức tín dụng đã mua lại khoảng 130.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm hơn 93% tổng giá trị mua lại toàn thị trường. Việc các ngân hàng đẩy mạnh mua lại trái phiếu giúp giảm áp lực nợ đáo hạn trong ngắn hạn, đồng thời tái cơ cấu nguồn vốn khi mặt bằng lãi suất có nhiều biến động.

Dù vậy, áp lực thanh toán vẫn còn rất lớn trong những tháng cuối năm. Theo VBMA, từ nay đến hết năm 2026, khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục là khu vực chịu áp lực lớn nhất với 59.620 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tương đương khoảng 55% tổng giá trị đến hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng , chiếm khoảng 19%.