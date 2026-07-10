MB cam kết huy động 2 tỷ USD vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

MB cam kết cùng VIFC-HCMC xây dựng, đề xuất các giải pháp tài chính nhằm huy động nguồn lực 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM.

Nhiều ngân hàng Việt Nam đã cam kết đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) vừa tổ chức khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Trong khuôn khổ sự kiện, VIFC-HCMC, MB và MBV đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, VIFC-HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, MB Group và Ngân hàng MBV ký kết hợp tác chiến lược ngày 10/7. Ảnh: VIFC-HCMC.

Ở vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, MB Group hỗ trợ nguồn lực trên 4 lĩnh vực trọng tâm gồm tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

Trong khuôn khổ hợp tác, MB cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM.

Với cam kết này, Ngân hàng MBV sẽ trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính; đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Qua đó, dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, hiệu quả.

Theo VIFC-HCMC, sự hợp tác giữa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, MB Group và MBV, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.