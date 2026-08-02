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Kinh doanh

Sunshine Homes thu chưa đến 8 tỷ nhưng lãi gần 1.600 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 2/8/2026 14:24 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Sunshine Homes chỉ ghi nhận chưa đầy 8 tỷ đồng doanh thu quý II, giảm 95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi từ công ty liên kết, doanh nghiệp báo lãi ròng 1.568 tỷ đồng.

Sunshine Homes lãi lớn nhờ khoản lãi từ công ty liên kết tăng đột biến. Ảnh: SSH.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) chỉ ghi nhận doanh thu thuần quý gần nhất đạt 7,6 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu khác. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ quản lý tòa nhà cộng lại chưa đến 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù doanh thu sụt giảm mạnh, Sunshine Homes lại báo lãi lớn nhờ khoản lãi từ công ty liên kết tăng đột biến. Cụ thể, phần lãi trong công ty liên kết quý vừa qua đạt tới 1.791 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ do công ty liên kết bắt đầu bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ.

Nhờ khoản thu này, sau khi trừ các chi phí, Sunshine Homes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 243 tỷ. Đây cũng là khoản lãi theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, khoản lãi đột biến trong quý II giúp lợi nhuận trước thuế đạt 1.944 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 240 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Sunshine Homes đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã vượt 14% kế hoạch doanh thu và hoàn thành khoảng 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

SUNSHINE HOMES LÃI ĐỘT BIẾN SAU NỬA NĂM 2026
KQKD theo năm của Sunshine Homes. Dữ liệu: BCTC DN.
NhãnNăm 2022Năm 2023Năm 2024Năm 20256T/2026
Doanh thu thuần tỷ đồng 85829012934597570
Lãi ròng
3291299817-4121852

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Sunshine Homes đạt 11.678 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Giá trị hàng tồn kho giảm 34%, còn 295 tỷ đồng, chủ yếu gồm chi phí tại biệt thự thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà ở thấp tầng Noble (132 tỷ đồng), dự án Sunshine Center (91 tỷ đồng), Sunshine Garden (39 tỷ đồng), Sunshine Green Iconic (29 tỷ đồng) và Sunshine City (2,5 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm đáng kể. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 30%, từ 3.150 tỷ xuống còn khoảng 2.200 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh từ 2.144 tỷ xuống còn 981 tỷ đồng. Nợ dài hạn cũng ghi nhận xu hướng giảm so với đầu năm.

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Liên Phạm

Sunshine Homes Sunshine Group SSH Sunshine Green Iconic

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