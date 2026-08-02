Sếp Netflix: Tôi học lãnh đạo qua tiểu thuyết

Ông Ted Sarandos cho rằng những bài học lãnh đạo sâu sắc nhất không đến từ sách quản trị mà từ tiểu thuyết. Jeff Bezos và Bill Gates cũng từng chia sẻ quan điểm tương tự.

Ted Sarandos, đồng Tổng giám đốc điều hành (co-CEO) của Netflix. Ảnh: Reuters/Daniel Cole.

Trong một cuộc phỏng vấn thuộc chương trình "Leaders Playbook" của CNBC, Ted Sarandos, đồng Tổng giám đốc điều hành (co-CEO) của Netflix cho biết ông hầu như không đọc sách về quản trị. Thay vào đó, ông đọc tiểu thuyết để học về nghệ thuật lãnh đạo.

Học cách lãnh đạo từ tiểu thuyết

Theo CNBC, cuốn sách mà Sarandos xem là "sách quản trị" yêu thích thực chất là Typhoon (Bão tố), tiểu thuyết ngắn do nhà văn Joseph Conrad xuất bản năm 1902. Tác phẩm xoay quanh hành trình của một thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn đưa con tàu hơi nước vượt qua cơn bão dữ trên biển.

"Thoạt nghe, đây không giống một cuốn sách về quản trị. Nhưng với tôi, đó là câu chuyện về lãnh đạo hay nhất từng đọc. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sách này vì mỗi lần đọc lại hiểu thêm một bài học mới", Sarandos nói.

Ông cho biết lần đầu đọc Typhoon cách đây khoảng 20 năm. Khi đó, ông chỉ nhìn thấy hình ảnh một vị thuyền trưởng liều lĩnh, đặt bản thân và gia đình vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, trong những lần đọc gần đây, Sarandos càng nhận ra giá trị thực sự của cuốn sách không nằm ở cơn bão, mà ở cách người lãnh đạo đối mặt với khủng hoảng.

"Giờ đây, điều tôi nhận ra là trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bạn sẽ đưa ra rất nhiều quyết định nhưng kết quả không diễn ra như kỳ vọng", ông nói và cho rằng bài kiểm tra thực sự của một nhà lãnh đạo không nằm ở việc luôn đưa ra quyết định đúng, mà là cách họ dẫn dắt tập thể vượt qua những tình huống khó khăn đó.

Gia nhập Netflix năm 2000 với vai trò phụ trách vận hành nội dung, Sarandos cho biết ông cũng học được cách chấp nhận sự bất định khi làm việc cùng Reed Hastings, đồng sáng lập kiêm cựu CEO Netflix.

"Bài học mà ông ấy để lại cho tôi là hãy tuyển những người giỏi nhất, trao cho họ đầy đủ công cụ để tạo ra thành quả tốt nhất trong sự nghiệp và đừng can thiệp quá sâu vào cách họ làm việc", Sarandos kể.

Ông nhớ lại quyết định mang tính bước ngoặt khi gần như tự mình phê duyệt khoản đầu tư 100 triệu USD để sản xuất hai mùa đầu của House of Cards - loạt phim gốc đầu tiên của Netflix - mà không xin phép Hastings trước.

"Khi Reed hỏi: 'Tại sao cậu lại làm vậy?', tôi trả lời: 'Với tôi, đây chỉ là bài toán giữa rủi ro và phần thưởng. Nếu bộ phim thất bại, chúng ta chỉ đơn giản là trả quá nhiều tiền cho một chương trình - điều mà chúng ta vẫn làm khá thường xuyên. Nhưng nếu thành công, nó có thể thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh của công ty'", Sarandos nhớ lại.

Jeff Bezos, Bill Gates cũng học từ tiểu thuyết

Sarandos không phải doanh nhân nổi tiếng duy nhất tìm kiếm cảm hứng lãnh đạo từ các tác phẩm hư cấu.

Theo cuốn tiểu sử The Everything Store của Brad Stone, phong cách lãnh đạo của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, chịu ảnh hưởng một phần từ tiểu thuyết The Remains of the Day của Kazuo Ishiguro.

Thực tế, Bezos nhiều lần nhắc đến tác phẩm này và từng nhận xét rằng ông "không nghĩ một cuốn tiểu thuyết có thể hoàn hảo", nhưng The Remains of the Day khiến ông phải thay đổi suy nghĩ.

Năm 2009, Bezos tiếp tục ca ngợi đây là cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của mình. "Nếu bạn đọc The Remains of the Day, bạn sẽ có cảm giác vừa dành 10 tiếng để sống một cuộc đời khác và học được điều gì đó về cuộc sống cũng như sự hối tiếc", ông nói.

Chủ đề về gánh nặng của những sai lầm trong quá khứ dường như để lại dấu ấn sâu sắc với Bezos. Ông tiếp tục nhắc đến tác phẩm này trên Twitter khi chúc mừng Kazuo Ishiguro giành giải Nobel Văn học năm 2017.

Jeff Bezos nhắc đến tác phẩm The Everything Store trên Twitter khi chúc mừng Kazuo Ishiguro giành giải Nobel Văn học năm 2017.

Trong khi đó, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cũng nhiều lần khẳng định giá trị của việc đọc tiểu thuyết. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME về 3 cuốn sách làm thay đổi cuộc đời mình, Gates nhắc đến The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald. Ông cho biết đây là cuốn tiểu thuyết mình đọc lại nhiều lần nhất kể từ khi còn là thiếu niên.

Một trong những câu văn mà Gates và vợ cũ Melinda Gates đặc biệt yêu thích là: "Ước mơ của ông hẳn đã ở rất gần, đến mức ông gần như không thể không với tới nó".

Theo Gates, phần lớn những gì ông đọc nhằm giúp bản thân tiếp tục học hỏi về thế giới. Tuy nhiên, điều ông yêu thích ở tiểu thuyết là khả năng đưa người đọc thoát khỏi góc nhìn của chính mình để bước vào thế giới của một người khác.

Brooke Vuckovic, giảng viên về lãnh đạo tại Đại học Northwestern cho rằng bất kỳ ai cũng có thể rút ra những bài học thực tiễn từ tiểu thuyết nếu biết tóm tắt cốt truyện, phân tích động cơ của nhân vật và liên hệ các xung đột trong sách với những tình huống bản thân gặp phải trong công việc.

"Những nhà lãnh đạo xuất sắc luôn tìm cách phát triển bản thân. Tiểu thuyết là một phương thức học hỏi thú vị, hiệu quả, chi phí thấp và có thể duy trì lâu dài, nhưng thường bị bỏ qua nếu chúng ta không biết cách đọc đúng", bà Vuckovic nhận định.