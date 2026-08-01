8 cuốn sách được tỷ phú Elon Musk khuyên đọc

Từ khoa học viễn tưởng, tiểu sử đến sách về trí tuệ nhân tạo, đây là 8 cuốn sách Elon Musk nhiều lần khuyến nghị và cho rằng đã góp phần định hình tư duy của ông.

Người giàu nhất hành tinh xem việc đọc sách là nền tảng giúp hình thành tư duy. Ảnh: Reuters.

"Tôi lớn lên nhờ sách. Sách, và sau đó là bố mẹ tôi", Elon Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone.

Suốt thời thơ ấu, sách đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tham vọng của Musk. Người ta kể rằng ông đã đọc hết bộ bách khoa toàn thư Britannica khi mới 9 tuổi và dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Đối với Elon Musk, đọc sách không chỉ là thói quen mà còn là nền tảng giúp hình thành tư duy và cách tiếp cận các vấn đề. Danh mục sách ông yêu thích trải dài từ khoa học viễn tưởng, giả tưởng kinh điển, tiểu sử danh nhân, sách kỹ thuật đến những tác phẩm bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Mới đây, The Economic Times đã tổng hợp 8 cuốn sách được Elon Musk nhiều lần giới thiệu và cho rằng đã góp phần định hình tư duy của ông, từ những năm niên thiếu đến hành trình xây dựng đế chế doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Bí kíp quá giang vào ngân hà - Douglas Adams

Một trong những cuốn sách mà Elon Musk nhiều lần thừa nhận đã ảnh hưởng đến thế giới quan của mình là The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (tựa Việt: Bí kíp quá giang vào ngân hà) của Douglas Adams.

Trong cuộc phỏng vấn với Alison van Diggelen của Fresh Dialogues, Musk hồi tưởng về giai đoạn khó khăn trong những năm thiếu niên, khi ông luôn trăn trở với câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Trong khoảng từ 12 đến 15 tuổi, ông trải qua điều mà bản thân gọi là một "cuộc khủng hoảng hiện sinh" và tìm đến sách để tìm lời giải đáp.

Thời điểm đó, Musk đọc nhiều tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche và Arthur Schopenhauer. Tuy nhiên, nhìn lại, ông cho rằng những tư tưởng trong các cuốn sách này có phần quá bi quan đối với một thiếu niên.

Bước ngoặt đến khi Musk đọc The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Tiểu thuyết kể về Arthur Dent - người may mắn thoát khỏi thảm họa hủy diệt Trái Đất và bước vào chuyến phiêu lưu kỳ lạ xuyên thiên hà.

Bằng giọng văn hài hước và châm biếm, tác phẩm đặt ra những câu hỏi về sự sống, vũ trụ và ý nghĩa của sự tồn tại.

Một trong những chi tiết nổi tiếng nhất của cuốn sách là siêu máy tính Deep Thought sau hàng triệu năm tính toán đã đưa ra đáp án cho "Câu hỏi tối hậu về Sự sống, Vũ trụ và Vạn vật" chỉ bằng một con số: 42. Tuy nhiên, không ai biết chính xác câu hỏi cần được trả lời là gì.

Theo Musk, chính cuốn sách đã giúp ông nhận ra rằng đặt đúng câu hỏi thường khó hơn tìm ra câu trả lời. Bài học này ảnh hưởng sâu sắc đến cách ông tư duy, tiếp cận những vấn đề phức tạp và theo đuổi các ý tưởng đổi mới.

Structures: Or Why Things Don't Fall Down - J.E. Gordon

Với những ai quan tâm đến lĩnh vực kỹ thuật, Elon Musk thường giới thiệu cuốn Structures: Or Why Things Don't Fall Down (tạm dịch: Kết cấu: Hay Vì sao mọi thứ không sụp đổ) của J.E. Gordon. Cuốn sách lý giải những nguyên lý của kỹ thuật kết cấu, đồng thời giải thích vì sao cầu, tòa nhà và các công trình quy mô lớn khác có thể đứng vững.

Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, biến những khái niệm kỹ thuật vốn phức tạp trở nên gần gũi với cả độc giả không chuyên. Với việc dành nhiều năm theo đuổi các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, sản xuất ôtô và hạ tầng, không khó hiểu khi Musk đánh giá cao một cuốn sách giúp lý giải cách các công trình được thiết kế và vận hành một cách bền vững.

Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ - Walter Isaacson

Elon Musk cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một trong những nhà phát minh và doanh nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ thông qua cuốn tiểu sử Benjamin Franklin: An American Life (tựa Việt: Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ) của Walter Isaacson.

Trong tác phẩm này, Walter Isaacson ghi lại hành trình phi thường của Benjamin Franklin, từ một cậu học việc bỏ nhà ra đi đến khi trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất lịch sử nước Mỹ.

Cuốn sách khắc họa những thành tựu của Franklin trên nhiều lĩnh vực, từ nhà phát minh, doanh nhân, nhà văn, nhà ngoại giao đến chính khách, đồng thời nhấn mạnh trí tò mò, tinh thần tự học và sự thực tiễn đã góp phần định hình cuộc đời ông cũng như sự phát triển của nước Mỹ.

Chúa Ruồi - William Golding

Một đầu sách khác xuất hiện trong danh sách đọc của Elon Musk là Lord of the Flies (tựa Việt: Chúa Ruồi) của William Golding.

Được xem là một tác phẩm kinh điển của văn học hiện đại, cuốn tiểu thuyết khai thác bản chất con người thông qua câu chuyện về một nhóm cậu bé bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang không có người sinh sống. Khi trật tự xã hội dần sụp đổ, câu chuyện đi sâu vào các chủ đề như quyền lực, sự sinh tồn và những góc tối trong hành vi của con người.

Nhiều thập kỷ sau khi ra mắt, những chủ đề mà tác phẩm đặt ra vẫn tiếp tục khơi gợi các cuộc tranh luận và giúp cuốn sách trở thành một trong những tiểu thuyết được bàn luận nhiều nhất của văn học hiện đại.

Einstein: Cuộc đời và vũ trụ - Walter Isaacson

Mối quan tâm của Elon Musk đối với khoa học và đổi mới sáng tạo cũng được thể hiện qua việc ông khuyến nghị cuốn Einstein: His Life and Universe (tựa Việt: Einstein: Cuộc đời và vũ trụ) của Walter Isaacson.

Cuốn tiểu sử tái hiện cuộc đời của nhà vật lý Albert Einstein, theo dấu hành trình từ một cậu bé giàu trí tò mò trở thành một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.

Tác phẩm cũng khắc họa những khám phá mang tính đột phá của Einstein, những thăng trầm trong cuộc sống cá nhân cũng như tinh thần ham học hỏi đã thôi thúc ông theo đuổi các công trình nghiên cứu.

Với những độc giả quan tâm đến khoa học, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, cuốn sách mang đến góc nhìn sâu sắc về một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại.

Siêu trí tuệ: Con đường, hiểm họa và chiến lược - Nick Bostrom

Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những công nghệ mang tính định hình của thời đại hiện nay, và Elon Musk nhiều lần kêu gọi mọi người suy nghĩ một cách thận trọng về tương lai của lĩnh vực này.

Ông từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (tựa Việt: Siêu trí tuệ: Con đường, hiểm họa và chiến lược) của Nick Bostrom là một cuốn sách đáng đọc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cẩn trọng trong quá trình phát triển AI. Theo Musk, nếu không được quản lý một cách có trách nhiệm, trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể tiềm ẩn những rủi ro còn lớn hơn cả vũ khí hạt nhân.

Cuốn sách của Bostrom phân tích các kịch bản, trong đó những hệ thống AI vượt qua trí thông minh của con người, đồng thời khám phá các thách thức về đạo đức, xã hội và chiến lược có thể phát sinh khi công nghệ này tiếp tục phát triển.

Life 3.0: Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - Max Tegmark

Một cuốn sách khác về trí tuệ nhân tạo được Elon Musk khuyến nghị là Life 3.0 (tựa Việt: Life 3.0: Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo) của Max Tegmark. Musk từng ca ngợi cuốn sách trên mạng xã hội và khuyến khích mọi người đọc.

Ông cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể trở thành thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại hoặc cũng có thể là thách thức lớn nhất mà con người phải đối mặt.

Trong Life 3.0, nhà vật lý Max Tegmark phân tích cách trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi xã hội, thị trường lao động, chính trị và đời sống con người trong tương lai. Đồng thời, tác giả cũng xem xét những lựa chọn mà con người cần đưa ra ngay từ hôm nay để bảo đảm các tiến bộ công nghệ trong tương lai sẽ mang lại lợi ích cho xã hội, thay vì gây ra những tác động tiêu cực.

Chúa tể những chiếc nhẫn - J.R.R. Tolkien

The Lord of the Rings (tựa Việt: Chúa tể những chiếc nhẫn) của J.R.R. Tolkien là bộ sử thi giả tưởng kể về hành trình của một nhóm nhân vật tưởng chừng bình thường nhưng phải dấn thân vào sứ mệnh đầy hiểm nguy nhằm cứu thế giới của họ khỏi sự hủy diệt.

Không chỉ hấp dẫn bởi thế giới giả tưởng được xây dựng công phu và những cuộc phiêu lưu kịch tính, tác phẩm còn truyền tải các thông điệp về lòng dũng cảm, sự hy sinh, tình bạn và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là một trong những bộ sách được Elon Musk nhiều lần nhắc đến như nguồn cảm hứng từ thời niên thiếu.