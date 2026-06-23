Elon Musk mất hơn 150 tỷ USD chỉ sau một ngày

Chỉ sau một phiên giao dịch, tài sản của tỷ phú Elon Musk đã "bốc hơi" hơn 150 tỷ USD khi nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu SpaceX.

Sau phiên giao dịch đầu tuần, khối tài sản của tỷ phú Elon Musk mất hơn 150 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của Forbes, trong phiên giao dịch ngày đầu tuần, tài sản của tỷ phú Elon Musk đã giảm hơn 152 tỷ USD , khi đà bán tháo cổ phiếu SpaceX kéo dài sang phiên thứ 3 liên tiếp. Dù vậy, ông vẫn sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ USD .

Cổ phiếu SpaceX lao dốc 16,4% trong phiên ngày 22/6 (giờ Mỹ), xuống dưới 155 USD /cổ phiếu và thấp hơn mức đóng cửa ngày chào sàn là 160 USD . Kể từ đỉnh 225,64 USD thiết lập ngày 16/6, cổ phiếu này đã mất hơn 31% giá trị, khiến tài sản ước tính của Musk giảm từ mức kỷ lục 1.450 tỷ USD xuống còn chưa đầy 1.100 tỷ USD .

Đà giảm của SpaceX càng mạnh hơn sau khi MSCI, một trong những nhà cung cấp chỉ số chứng khoán lớn nhất thế giới, xếp hạng công ty ở mức CCC, mức thấp nhất trong thang đánh giá 7 bậc về phát triển bền vững. MSCI cho rằng SpaceX đang tụt hậu so với các doanh nghiệp cùng ngành trong việc quản lý những rủi ro đáng kể liên quan đến ESG.

Như vậy tính từ mức đỉnh vốn hóa 2.990 tỷ USD vào ngày 16/6, giá trị thị trường của SpaceX hiện đã giảm 928 tỷ USD , xuống còn khoảng 2.000 tỷ USD . Công ty từng vượt qua Amazon và Microsoft để trở thành doanh nghiệp lớn thứ 4 thế giới theo vốn hóa thị trường, nhưng hiện đã rơi xuống vị trí thứ 7, đứng ngay sau TSMC với vốn hóa khoảng 2.420 tỷ USD .

Trước đợt điều chỉnh gần đây, cổ phiếu SpaceX từng tăng tới 67% so với giá IPO 135 USD nhờ nhu cầu đầu tư bùng nổ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã trở nên thận trọng hơn sau khi công ty công bố thương vụ mua lại startup lập trình AI Cursor bằng cổ phiếu với giá trị khoảng 60 tỷ USD , làm pha loãng khoảng 3,4% mức định giá IPO 1.770 tỷ USD của SpaceX. Cùng ngày, SpaceX phát thông báo sẽ phát hành trái phiếu để huy động vốn nhằm tái cấp vốn cho một khoản vay ngắn hạn mà không làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Công ty nghiên cứu Morningstar, vốn duy trì quan điểm bi quan về SpaceX và cho rằng cổ phiếu đang bị định giá quá cao, đã chỉ trích thương vụ này là một đợt pha loãng cổ phiếu đáng kể và hạ giá trị hợp lý ước tính của cổ phiếu xuống 62 USD từ mức 63 USD trước đó.

Thậm chí, một số nhà phân tích khác cũng bày tỏ lo ngại về cơ cấu quản trị doanh nghiệp khi Musk nắm quyền biểu quyết áp đảo, trong khi chuyên gia Ipek Ozkardeskaya của Swissquote cho rằng SpaceX có thể là một "cổ phiếu meme" mới, khi nhiều nhà đầu tư mua vào chủ yếu với kỳ vọng người khác sẽ tiếp tục mua và đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Dù cổ phiếu đang điều chỉnh mạnh, SpaceX vẫn liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua thỏa thuận điện toán với startup trí tuệ nhân tạo Reflection AI có giá trị tiềm năng lên tới 6,3 tỷ USD , theo CNBC. Reflection AI sẽ trả cho SpaceX 150 triệu USD mỗi tháng từ ngày 1/7 đến năm 2029 để được sử dụng các chip Nvidia GB300 phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiên tiến.

Musk hiện nắm khoảng 38% cổ phần SpaceX, bao gồm 4,8 tỷ cổ phiếu cùng 350 triệu quyền chọn mua cổ phiếu với giá thực hiện 8,4 USD /cổ phiếu.