Sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm ngừng cất, hạ cánh 2 lần vì drone xâm nhập

Tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất phải hai lần tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh, hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng vì phát hiện UAV/drone xâm nhập.

Việc drone xâm nhập có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không. Ảnh minh hoạ: Unsplash.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận với Tri Thức - Znews việc tối ngày 11/8, sân bay này đã 2 lần phải tạm dừng tiếp nhận và cho tàu bay cất cánh sau khi tổ lái một số chuyến bay báo phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) trong khu vực lân cận.

Cụ thể, lúc 17h34, Đài chỉ huy sân bay nhận thông tin từ tổ lái chuyến bay VJ601 của Vietjet, hành trình Cam Ranh - TP.HCM. Sau khi hạ cánh xuống đường cất hạ cánh 25L lúc 17h38, tổ lái báo phát hiện một UAV cách khoảng 10 dặm, ở độ cao 3.000 feet, tương đương hơn 900 m.

Đến 18h16, tổ lái chuyến bay 3S621 từ TP.HCM đi Hà Nội, khai thác bằng máy bay Boeing 777, tiếp tục báo phát hiện UAV. Thiết bị xuất hiện bên phải tàu bay, cách khoảng 500 m, ở độ cao 1.800 feet, tương đương gần 550 m, sau khi tàu bay cất cánh từ đường cất hạ cánh 25L lúc 18h14.

Trước nguy cơ uy hiếp an toàn, lúc 18h28, Đài chỉ huy sân bay đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đi và đến, đồng thời kích hoạt phương án ứng phó tình huống UAV xâm nhập khu vực sân bay.

Thời điểm này, nhiều chuyến bay phải chờ hạ cánh hoặc điều chỉnh phương án khai thác.

Sau khi Đài chỉ huy và Cảng vụ Hàng không miền Nam đánh giá tình hình, hoạt động cất, hạ cánh được nối lại lúc 19h16.

Tuy nhiên, đến 19h40, Đài chỉ huy tiếp tục nhận thông tin phát hiện UAV ở hướng tây - tây nam sân bay. Hoạt động cất, hạ cánh một lần nữa phải tạm dừng và phương án ứng phó UAV được kích hoạt trở lại.

Vietnam Airlines cho biết theo yêu cầu điều hành không lưu trong chiều tối ngày 11/8, các chuyến bay đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị, dẫn đến lịch khai thác của một số chuyến bay có thể bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết có ít nhất 12 chuyến bay của hãng đang phải đậu tại các sân bay khác như Cần Thơ và Cam Ranh, chưa thể về Tân Sơn Nhất theo kế hoạch. Các chuyến bay dự kiến cất cánh từ Tân Sơn Nhất cũng tạm ngưng.

"Toàn hệ thống khai thác Vietnam Airlines đang nỗ lực cao nhất để sớm đưa lịch bay trở lại ổn định, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và phục vụ hành khách tốt nhất", đại diện hãng nói thêm.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cũng xác nhận vì phát hiện thiết bị bay không người lái (drone) trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân bay tại TP.HCM. Do đó, chuyến bay 9G861 hành trình Hà Nội - TP.HCM ngày 11/8 đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Quốc tế Phú Quốc để đảm bảo an toàn khai thác.

Hiện chuyến bay đang chờ điều kiện khai thác thích hợp để tiếp tục hành trình từ Phú Quốc về TP.HCM trong thời gian sớm nhất.