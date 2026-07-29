Phương án chuyển bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 1/12. Các chuyến bay quốc tế sẽ từng bước chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, nhằm bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành - TP Đồng Nai, về phương án tổ chức khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất - TP.HCM sau khi tham vấn các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các hãng hàng không.

Theo phương án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất và được Cục HKVN đánh giá phù hợp, việc chuyển đổi hoạt động khai thác sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, bám sát chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra đồng bộ và an toàn.

Máy bay Vietnam Airlines đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 19/12/2025.

Từ ngày 1/12/2026 - 27/3/2027, các hãng hàng không được khuyến khích khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm cả vận tải hàng hóa tại Long Thành theo nhu cầu của từng hãng.

Từ ngày 28/3 - 29/10/2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài cùng hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

Từ ngày 30/10/2027 - 25/3/2028, toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại cũng sẽ chuyển sang sân bay Long Thành, ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Theo Cục HKVN, lộ trình trên vừa đáp ứng mục tiêu đầu tư của dự án giai đoạn một, vừa tạo điều kiện để các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đơn vị khai thác cảng và cơ quan quản lý chủ động chuẩn bị nhân lực...

Cục HKVN nhận định việc triển khai phương án phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành đồng bộ hạ tầng sân bay, hệ thống bảo đảm hoạt động bay, mạng lưới giao thông kết nối và các dịch vụ phục vụ khai thác. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi về giá dịch vụ hàng không, điều phối slot và hỗ trợ doanh nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các hãng chuyển hoạt động sang Long Thành theo đúng lộ trình.

Sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: ACV.

Với hành khách, Cục HKVN cho rằng, cần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển vận tải hành khách công cộng và cung cấp đầy đủ thông tin để hạn chế nhầm lẫn trong quá trình đi lại giữa hai sân bay. Riêng lĩnh vực logistics hàng không, cơ quan này đề nghị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối với cảng biển, trung tâm logistics và mạng lưới giao thông khu vực nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa.

Cơ quan này kiến nghị thống nhất thời điểm chính thức mở cửa khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 1/12 năm nay.

Về cơ chế hỗ trợ khai thác, Cục HKVN đề xuất được giao xây dựng phương án điều phối slot trong giai đoạn chuyển đổi, trong đó có cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với các hãng chuyển hoạt động sang Long Thành theo quy định...