Máy bay Vietnam Airlines nổ 4 lốp sau sự cố quay đầu ở Munich

Báo cáo của Cục Hàng không cho biết máy bay VN34 không còn đủ đường băng để dừng cất cánh khi tốc độ giảm sau V1. Sau khi quay đầu hạ cánh, 4 lốp càng chính được phát hiện bị nổ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo ban đầu về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines phải quay đầu hạ cánh sân bay Munich (Đức) hôm 15/8, theo Báo Thanh Niên.

Báo cáo cho biết tải trọng cất cánh được ghi nhận khoảng 240 tấn, thấp hơn tải trọng cất cánh tối đa của tàu bay là 247,2 tấn. Thời điểm máy bay cất cánh tại sân bay Munich, điều kiện thời tiết tốt.

Không còn đủ đường băng để dừng cất cánh

Theo báo cáo của cơ trưởng, máy bay bắt đầu chạy đà trên đường băng 26L. Khi đi được khoảng một nửa đường băng, tổ lái phát hiện tốc độ máy bay không tăng trong khoảng 2 giây. Sau đó, tốc độ tiếp tục tăng và máy bay đạt V1 - tốc độ quyết định cất cánh.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, tổ lái lại ghi nhận tốc độ giảm. Đánh giá lúc đó cho thấy phần đường băng còn lại không đủ để đình chỉ cất cánh. Vì vậy, tổ lái tiếp tục thực hiện quy trình cất cánh và đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất để tăng lực đẩy.

Khi máy bay tiến gần cuối đường băng, còn khoảng 91 m, phi công điều khiển quyết định nâng mũi máy bay để thực hiện cất cánh.

Ngay sau khi rời mặt đất, hệ thống phát cảnh báo liên quan việc phần đuôi máy bay va quệt xuống đường băng, đồng thời cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái thông báo tình trạng cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Do máy bay vừa cất cánh cho hành trình dài về Việt Nam và vẫn có tải trọng lớn, tổ lái thực hiện xả nhiên liệu nhằm giảm trọng lượng xuống mức phù hợp, bảo đảm an toàn khi hạ cánh. Trong thời gian này, hệ thống ghi nhận cảnh báo mất áp suất ở 4 trong tổng số 8 lốp của càng chính.

Các phi công sau đó điều khiển máy bay ở độ cao thấp và thực hiện 2 vòng quanh sân bay để phối hợp với kiểm soát viên không lưu, đánh giá tình trạng càng máy bay từ bên ngoài.

Sau khi được kiểm soát viên không lưu thông báo không phát hiện dấu hiệu bất thường bên ngoài đối với càng đáp, tổ lái quyết định hạ cánh. Máy bay tiếp đất an toàn trên đường băng 26R lúc 15h57 giờ địa phương, sau khoảng 2 giờ bay vòng.

4 lốp máy bay bị nổ sau khi quay đầu

Sau khi xác định không có cháy hoặc khói, toàn bộ 271 hành khách được rời máy bay bằng xe thang và vào nhà ga an toàn. Tàu bay sau đó được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa về bãi đỗ để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 4 lốp của càng chính bị nổ, gồm lốp số 1, 5 và 6 ở càng chính bên trái và lốp số 3 ở càng chính bên phải.

Ngoài hư hỏng về lốp, máy bay cũng ghi nhận dấu hiệu phần đuôi va quệt với mặt đường băng trong quá trình cất cánh. Nhiều vết xước dọc xuất hiện ở phía dưới phần thân sau, một số vị trí lớp vỏ bị rách.

Hình ảnh được cho là một số hư hại của chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: The Aviation Herald.

Tổ lái chuyến VN34 gồm 4 phi công người Việt Nam, trong đó có 3 lái chính và một lái phụ. Tổng số giờ bay của 4 phi công là 63.938 giờ, trong đó 19.675 giờ trên dòng Boeing 787.

Hiện máy bay Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867 vẫn dừng khai thác tại sân bay quốc tế Munich để phục vụ công tác đánh giá và điều tra sự cố.

Trước đó, sau khi nhận báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam về sự cố chuyến bay VN34, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không và Vietnam Airlines khẩn trương phối hợp với nhà chức trách Đức để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Bộ cũng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đối với hoạt động huấn luyện, khai thác và bảo dưỡng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp với nhà chức trách Đức, nhà sản xuất tàu bay và động cơ để phục vụ điều tra; đồng thời rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với hành khách bị ảnh hưởng.