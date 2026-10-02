Ngân hàng rao bán khoản nợ của công ty từng mang tên Nghệ Sĩ Quyền Linh

Agribank chi nhánh Bình Thạnh thông báo đấu giá khoản nợ có giá trị ghi sổ gần 125,6 tỷ đồng của Công ty Amity, doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh.

Agribank chi nhánh Bình Thạnh báo đấu giá khoản nợ có giá trị ghi sổ gần 125,6 tỷ đồng của Công ty Amity. Ảnh: T.L.

Agribank chi nhánh Bình Thạnh vừa thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity (tên cũ: Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh). Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng khu đất tại phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Theo thông báo, khoản nợ được hình thành từ hợp đồng tín dụng ký ngày 5/12/2024 giữa Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity và Agribank chi nhánh Bình Thạnh cùng các phụ lục, văn bản liên quan.

Tạm tính đến ngày 29/9, giá trị ghi sổ của khoản nợ gần 125,57 tỷ đồng , gồm 118,535 tỷ đồng nợ gốc và 7,035 tỷ đồng nợ lãi. Agribank cho biết tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/9 cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 126,023 tỷ đồng . Mức giá này chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển giao khoản nợ, bao gồm cả chi phí liên quan đến tài sản bảo đảm. Các khoản này do bên mua nợ chi trả. Khoản nợ được bán theo hiện trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo nguyên tắc “có sao bán vậy”.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất tại các thửa 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136 và 137, tờ bản đồ số 20, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Khu đất này trước đây thuộc phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An tổ chức vào lúc 8h30 ngày 14/10 tại số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, TP.HCM, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu 20 triệu đồng. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 12,6 tỷ đồng , tương đương 10% giá khởi điểm. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia và nộp tiền đặt trước kéo dài từ 8h ngày 2/10 đến 17h ngày 9/10.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 31/12/2002 và được cập nhật thay đổi thông tin ngày 23/4/2021, tổng diện tích khu đất ban đầu là 13.048 m2. Trong đó, 10.268 m2 là đất nông nghiệp và 2.780 m2 là đất chuyên dùng để xây dựng biệt thự, khách sạn.

Chi tiết tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Amity. Ảnh: Agribank.

Hồ sơ tài sản do Agribank công bố cho biết khu đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Chi nhánh TP.HCM. Đây là tài sản nằm trong vụ án Minh Phụng và được UBND TP Vũng Tàu xác nhận hợp thức hóa quyền sử dụng đất vào ngày 27/6/2002.

Sau đó, Nhà nước đã thu hồi 2.101,1 m2 đất theo quyết định của UBND TP Vũng Tàu, gồm 1.798,6 m2 đất nông nghiệp và 302,5 m2 đất chuyên dùng. Do đó, diện tích đất còn lại là 10.946,9 m2, gồm 8.469,4 m2 đất nông nghiệp và 2.477,5 m2 đất chuyên dùng.

Trên khu đất hiện có một số công trình tạm được sử dụng làm sân bóng và kiosk cho thuê. Theo thông báo đấu giá, các công trình này được xây dựng không phép và chưa được cấp giấy chứng nhận. UBND phường Rạch Dừa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ các công trình và khôi phục tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi xảy ra vi phạm.

Đây không phải lần đầu Agribank đưa khoản nợ này ra đấu giá. Ngày 22/6, Agribank chi nhánh Bình Thạnh từng thông báo bán đấu giá khoản nợ với giá khởi điểm 118,7 tỷ đồng . So với lần trước, giá khởi điểm hiện cao hơn khoảng 7,3 tỷ đồng .

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, tên cũ là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, được cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 23/8/2018, mã số doanh nghiệp 0315238912.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được nêu trong hồ sơ, đến ngày 18/8/2025, công ty đã 8 lần thay đổi đăng ký. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng giám đốc.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 142B Đường số 1, Khu dân cư Sông Giồng, khu phố 22, phường Bình Trưng, TP.HCM.