TP.HCM bán phế liệu 40.000 xe máy với giá chỉ 700.000 đồng/chiếc

Lô gần 40.000 phương tiện vi phạm bị tịch thu, có cả SH, Vespa và Exciter, đã được đấu giá thành công với giá hơn 28,3 tỷ đồng, tương đương 700.000 đồng/xe.

Lô tài sản này là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Ảnh: Công an TP.HCM.

Đơn vị đấu giá mới đây đã hoàn tất phiên đấu giá trực tuyến đối với lô tài sản gồm 39.834 tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM chuyển giao xử lý.

Theo kết quả công bố, phiên đấu giá diễn ra ngày 28/8 và chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Lô tài sản được đấu giá thành công với mức giá hơn 28,3 tỷ đồng , cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với giá khởi điểm hơn 27,8 tỷ đồng . Khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 5,56 tỷ đồng .

Tính bình quân theo giá trúng đấu giá, mỗi tang vật, phương tiện trong lô có giá trị khoảng 700.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ mang tính chất bình quân do toàn bộ gần 40.000 tài sản được bán chung trong một lô, với số lượng và tình trạng từng phương tiện khác nhau.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM thông báo công khai việc đấu giá toàn bộ số tang vật, phương tiện nói trên. Các phương tiện đều đã qua sử dụng, hư hỏng và được đưa ra xử lý dưới dạng phế liệu, thay vì tiếp tục sử dụng hoặc bán riêng lẻ.

Trong gần 40.000 tài sản được đưa ra đấu giá, phần lớn là 38.929 môtô 2 bánh. Lô tài sản còn có 526 môtô 3 bánh, 37 xe máy điện, 64 xe đạp điện, 271 xe đạp cùng 5 tang vật, phương tiện khác.

Đáng chú ý, danh sách tài sản có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe từng khá phổ biến trên thị trường, như Vespa, Liberty của Piaggio; Air Blade, Vision, SH, PCX của Honda; hay Exciter của Yamaha.

Theo quy định về xử lý tang vật vi phạm hành chính, đối với tài sản quá thời hạn tạm giữ nhưng chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan công an phải thực hiện thông báo công khai 2 lần. Sau một năm kể từ lần thông báo thứ 2, nếu không có người đến nhận tài sản trong thời hạn theo quy định, cơ quan quản lý có thể thực hiện thủ tục tịch thu và lập phương án xử lý, trong đó có đấu giá.

Do quá trình tịch thu, tiêu hủy và đấu giá tang vật vi phạm hành chính kéo dài, nhiều phương tiện bị tạm giữ trong thời gian dài dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, khiến giá trị sử dụng không còn đáng kể. Vì vậy, các lô phương tiện dạng này thường được xử lý theo hình thức bán phế liệu.

Đây không phải lần đầu Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM tổ chức đấu giá số lượng lớn phương tiện vi phạm.

Hồi đầu tháng 1, đơn vị này từng đưa ra đấu giá 3 lô phương tiện vi phạm hành chính, với tổng số hơn 24.000 môtô 2 bánh. Các lô tài sản cũng được xử lý theo hình thức bán phế liệu.

Theo phương án xử lý, toàn bộ số khung và số máy của phương tiện trong các lô này sẽ bị hủy. Phần khung xe máy được cắt thành 3 phần bằng nhau nhằm ngăn việc tái sử dụng.

Đáng chú ý, cả 3 lô tài sản trong đợt đấu giá này đều được bán thành công chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến.

Gần nhất là ngày 21/8, một lô tài sản gồm 28.526 phương tiện cũng đã được đấu giá thành công, trong đó có tới 28.011 môtô 2 bánh.

Lô tài sản được bán với giá hơn 22,47 tỷ đồng , cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với mức khởi điểm hơn 22,07 tỷ đồng . Tính bình quân, giá trúng đấu giá tương đương hơn 770.000 đồng cho mỗi phương tiện.