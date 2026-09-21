Dự báo mới về giá vàng

Giới phân tích cho rằng đà giảm của giá vàng có thể đã chạm đáy và dự báo kim loại quý sớm hướng tới mốc 4.500 USD/ounce ngay trong tuần này.

Giá vàng thế giới đã phục hồi sau một tuần giao dịch đầy biến động dù vẫn chịu ảnh hưởng của giá dầu tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sát 5% và tâm lý thị trường khi kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ còn tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm.

Giá vàng đảo chiều sau tuần biến động mạnh

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.340 USD /ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực khi giá dầu thô tăng và căng thẳng địa chính trị làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang. Điều này làm lực bán gia tăng trong hai phiên đầu tuần, kéo giá vàng xuống mức thấp nhất hơn một tháng ở 4.279 USD /ounce.

Giá vàng sau đó diễn biến ổn định trở lại trước thềm cuộc họp của Fed nhưng lại quay đầu giảm sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thống nhất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Các dự báo còn cho thấy 16/18 nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài lâu. Trong hai phiên giao dịch cuối tuần, kim loại quý nhanh chóng đảo chiều, có lúc tăng lên vùng trên 4.400 USD /ounce, xác lập đỉnh tuần trước khi điều chỉnh nhẹ và đóng cửa tuần ở mức 4.377 USD /ounce.

Tính chung trong 5 phiên giao dịch tuần trước, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức tăng gần 1%, qua đó chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 tuần trước đó.

Trong tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Kết quả cho thấy tâm lý lạc quan đang áp đảo hoàn toàn trên Phố Wall, trong bối cảnh đợt tăng lãi suất của Fed không khiến giá vàng xấu đi.

Ở nhóm các nhà đầu tư cá nhân, tâm lý cũng nghiêng về xu hướng tích cực. Cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 220 người tham gia, trong đó 127 người (chiếm 58%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 52 người (chiếm 24%) dự báo giá vàng giảm, trong khi 41 người còn lại (chiếm 19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ GIÁ VÀNG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 100 0 0 Nhà đầu tư cá nhân

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Tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa thớt. Sáng thứ Tư, giới giao dịch sẽ theo dõi số liệu PMI sơ bộ toàn cầu tháng 9 do S&P Global công bố. Sang thứ Năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, cùng thời điểm với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Tuần giao dịch khép lại vào thứ Sáu với báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8 của Mỹ, trước khi thị trường tiếp nhận lần công bố thứ hai về chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9 của Đại học Michigan.

Giá vàng có thể lên 4.500 USD /ounce

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong tuần này và nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực cho xu hướng dài hạn.

Vị chuyên gia cho rằng nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, khả năng cao động thái này sẽ chỉ diễn ra tại cuộc họp tháng 12. Theo ông, Fed thường tránh thay đổi lãi suất ngay trước các cuộc bầu cử lớn, do đó thị trường có thể không chứng kiến thêm đợt tăng lãi suất nào tại Mỹ trong khoảng 3 tháng tới.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng đang tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho vàng. Lạm phát gia tăng có thể củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng ngừa lạm phát.

Khi được hỏi về những yếu tố có thể tác động đến giá vàng từ nay đến cuộc họp tháng 12, Cieszynski cho rằng diễn biến chính trị và các cuộc bầu cử sẽ là yếu tố đáng chú ý, bên cạnh nguy cơ lạm phát tăng mạnh.

Tương tự, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại. Nếu các điều kiện thuận lợi tiếp tục duy trì, ông cho rằng giá vàng có thể chạm 4.500 USD /ounce ngay trong tuần này. Trong những tuần tiếp theo, nếu vàng tiến lên vùng 4.700 USD /ounce, diễn biến này có thể củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Nhóm phân tích tại CPM Group thì đưa ra khuyến nghị mua vàng với mục tiêu ban đầu 4.590 USD /ounce trong giai đoạn 17/9-2/10, đồng thời đặt mức cắt lỗ tại 4.270 USD /ounce. Theo CPM Group, giá vàng đã có lúc giảm dưới 4.300 USD /ounce sau quyết định của Fed nhưng nhanh chóng phục hồi và giao dịch trở lại quanh vùng 4.400 USD /ounce.

“Quan điểm của CPM là giá vàng sẽ tăng cao hơn trong vài tháng tới khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đến gần”, nhóm phân tích này đưa dự báo.