Hiện tượng lạ của giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước bất ngờ đi ngang sau phiên tăng gần 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới vừa tăng gần 40 USD và chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Trong phiên giao dịch sáng nay (19/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt bán ra vàng miếng ở mức sát 148 triệu đồng/lượng.

Đây là đợt đi ngang đáng chú ý của vàng miếng khi diễn ra ngay sau phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 9. Trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Tính chung một tuần qua, vàng miếng vẫn tăng hơn 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, với chênh lệch giá mua - bán đang được các doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng vào cuối tuần trước đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, đa số doanh nghiệp cũng giữ giá đi ngang so với giá chốt phiên liền trước. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở 144,1 - 147,1 triệu/lượng; Phú Quý và PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 144,7 - 146,2 triệu đồng.

DOJI tăng giá vàng nhẫn tròn trơn lên vùng 144 - 148 triệu đồng. Riêng Bảo Tín Minh Châu hiện neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 144,1 - 148,1 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước, gồm vàng miếng và vàng nhẫn, chủ yếu dao động trong khoảng 142-150 triệu đồng/lượng. Do mặt bằng giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm, nhiều người mua vàng ở vùng giá cao vẫn đang trong tình trạng “chôn vốn”.

Đầu năm, khi giá vàng tăng nóng, không ít người xếp hàng mua vàng ở vùng giá khoảng 190 triệu đồng/lượng. Nếu mua đúng vùng đỉnh, đến nay khoản lỗ có thể lên tới 46 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm vượt 50 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐI NGANG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6

Giá vàng thế giới thấp hơn trong nước 10 triệu/lượng

Đáng chú ý, giá vàng trong nước sáng nay không biến động dù thị trường quốc tế khởi sắc. Giá vàng giao ngay đã tăng gần 40 USD /ounce, tương đương 0,9%, lên khoảng 4.377 USD /ounce khi chốt tuần. Tính chung cả tuần, kim loại quý tăng gần 1%, qua đó chấm dứt chuỗi ba tuần giảm giá liên tiếp.

Đà phục hồi của vàng diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo nâng lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 3,75-4%/năm. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2023.

Động thái này ban đầu gây sức ép lên vàng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, khiến giá kim loại quý có thời điểm giảm hơn 1%. Tuy nhiên, vàng nhanh chóng phục hồi trong những phiên sau đó.

Chỉ hai ngày sau, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng nâng lãi suất từ 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Đây là bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Nhật Bản sau nhiều thập kỷ duy trì lãi suất cực thấp.

Việc các ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ về lý thuyết là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền hay lãi suất. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo.

Tuy nhiên, diễn biến tuần này cho thấy thị trường vàng đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào mức lãi suất danh nghĩa mà còn quan tâm đến lợi suất thực, sức mạnh của đồng USD, triển vọng lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí) giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9-10 triệu đồng/lượng.