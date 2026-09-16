Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên hơn 10 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay (16/9), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên liền trước.
Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (15/9).
Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ cũng đang duy trì mức giá 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
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|31/7
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|15/8
|16/8
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|31/8
|1/9
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|7/9
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|9/9
|10/9
|11/9
|12/9
|13/9
|14/9
|15/9
|16/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|145.6
|144.6
|144.6
|143.5
|143.6
|143.6
|143.6
|142.4
|143
|143
|142.6
|142.3
|142.3
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|148.6
|147.6
|147.6
|146.5
|146.6
|146.6
|146.6
|145.4
|146
|146
|145.6
|145.3
|145.3
Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận ở các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.
Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng quanh 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào ở 142 triệu/lượng.
Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng ở cả hai chiều thêm 300.000 đồng, hiện giao dịch ở vùng 143,3 - 144,8 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Phú Quý đang chạy quanh vùng 144,8-146,7 triệu/lượng. Ở chiều mua, giá giao dịch hiện vào khoảng 142,3-143,3 triệu đồng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống vùng 4.290 USD/ounce. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 135,5 triệu đồng/lượng.
Tại vùng quy đổi này, giá vàng trong nước hiện đã cao hơn thế giới 10-12 triệu đồng/lượng, tăng gấp đôi so với tháng trước.
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