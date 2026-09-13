Giá vàng có thể lên 5.000 USD/ounce sau cuộc họp của Fed?

Một số chuyên gia cho rằng nếu vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce sau cuộc họp của Fed, giá vàng có thể tăng lên 5.000 USD trong những tháng tới.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Nỗ lực duy trì trên 4.400 USD /ounce đầu tuần nhanh chóng bị đảo chiều khi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới gia tăng.

Giá vàng rung lắc mạnh trước cuộc họp của Fed

Giá vàng thế giới giao ngay mở cửa tuần ở 4.423 USD /ounce, tiếp tục đà phục hồi từ cuối tuần trước. Đà tăng tiếp diễn trong thứ ba, đưa giá lên mức cao nhất tuần ở 4.443 USD /ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng suy yếu khi đồng USD mạnh lên.

Áp lực bán mạnh hơn trong hai phiên giữa tuần, kéo giá vàng rơi xuống dưới 4.350 USD /ounce. Đến thứ sáu, vàng phục hồi một phần nhưng vẫn bị hạn chế. Khép lại tuần này, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.348 USD /ounce.

Khảo sát của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới. Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 9 người (chiếm 64%) dự báo giá vàng tăng; chỉ 2 chuyên gia (chiếm 14%) dự đoán giá tiếp tục giảm; trong khi 3 người còn lại (chiếm 21%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng tương đối tích cực. Trong 218 người tham gia khảo sát trực tuyến có tới 115 người (chiếm 53%) kỳ vọng giá vàng tăng; 52 người (chiếm 24%) dự báo giá giảm trong khi 51 người còn lại (chiếm 23%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 64 21 14 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, giới giao dịch sẽ theo dõi báo cáo doanh số bán lẻ tháng 8 vào sáng thứ tư, trước khi chuyển sự chú ý sang quyết định chính sách của Fed vào buổi chiều cùng ngày.

Sáng thứ năm, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Cùng ngày, thị trường Mỹ dự kiến đón loạt dữ liệu gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia, số nhà khởi công, giấy phép xây dựng và doanh số nhà chờ bán tháng 8.

Khép lại tuần, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ là sự kiện đáng chú ý cuối cùng, qua đó cung cấp thêm tín hiệu về xu hướng điều hành chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Mốc 5.000 USD /ounce đã xuất hiện trong dự báo

Dự báo về triển vọng của giá vàng trong tuần tới, Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, người sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng trước thềm cuộc họp của Fed, thật khó để đặt cược quá lớn vào diễn biến của kim loại quý. Tuy nhiên, ông vẫn nghiêng về khả năng vàng tăng giá sau cuộc họp, bất kể Fed nâng lãi suất hay giữ nguyên.

Theo chuyên gia này, nếu Fed tăng lãi suất, vàng có thể tăng nhẹ do quyết định này đã phần nào được thị trường dự báo. Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể phản ứng tích cực hơn.

Colombo cho rằng nếu vàng vượt và duy trì trên vùng giá 4.400 USD /ounce với thanh khoản cao, đặc biệt trên thị trường hợp đồng tương lai, ETF và cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng, đó sẽ là tín hiệu cho thấy dòng tiền của các tổ chức đang ủng hộ xu hướng tăng. Khi đó, ông kỳ vọng giá vàng có thể vượt đỉnh thiết lập cuối tháng 8 và hướng tới mốc 5.000 USD /ounce trong vài tháng tới.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới. Theo ông, lợi suất trái phiếu chính phủ tại các nền kinh tế lớn tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Tuy nhiên, việc vàng nhiều lần được mua vào khi giá lùi về quanh 4.300 USD /ounce cho thấy lực cầu vẫn tương đối vững.

Kuptsikevich lưu ý đây đã là tuần giảm thứ ba liên tiếp. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện lực mua khi giá giảm, khác với diễn biến thường thấy. Về triển vọng dài hạn, ông cho rằng nếu lo ngại về gánh nặng chi tiêu và nợ công của các chính phủ gia tăng, vàng có thể tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn.

Vị chuyên gia nhận định các ngân hàng trung ương hiện vẫn phải phản ứng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu. Tuy nhiên, nếu lợi suất tăng kéo theo biến động tài chính và rủi ro đối với nền kinh tế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nói chung và vàng nói riêng.