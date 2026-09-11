Giá vàng thế giới trượt dài

Giá vàng thế giới đã chính thức rời khỏi mốc 4.400 USD và chạm đáy tuần ở 4.314 USD/ounce. Cú trượt mạnh của kim loại quý liên quan đến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Giá vàng thế giới đã có cú trượt dài gần 120 USD xuống thẳng vùng đáy tuần 4.314 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã ghi nhận cú rơi gần 120 USD , đưa giá trượt một mạch từ vùng trên 4.440 USD /ounce xuống thẳng vùng đáy tuần ở 4.314 USD /ounce, chính thức thủng mốc 4.400 USD .

Hiện tại, giá kim loại quý đã phục hồi trở lại lên quanh 4.325 USD /ounce nhưng tính chung một tuần qua, mặt hàng này đã mất hơn 3% giá trị.

Xu hướng giảm cũng lan sang các thị trường hợp đồng tương lai, với hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex hiện giảm 0,82% xuống quanh 4.371 USD /ounce.

Giá vàng rớt mạnh do đồng USD tăng giá, khiến kim quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây thêm áp lực lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi cho vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này, theo Reuters.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 4,6% xuống 64,19 USD /ounce, giá bạch kim giảm 5,5% xuống 1.791,13 USD /ounce, còn giá palladium giảm 5,1% xuống 1.283,52 USD /ounce.

Trái ngược với thị trường kim loại, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng 4% trong phiên 11/9, với giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu có thời điểm chạm 107 USD /thùng, sau khi các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn. Riêng giá dầu WTI tại Mỹ đã nhảy vọt lên trên 102 USD /thùng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính chủ yếu đóng cửa phiên giao dịch gần nhất trong sắc đỏ. Trong đó, chỉ số S&P 500 giảm 44,66 điểm (-0,6%) xuống 7.591,7 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 316,56 điểm xuống 52.064,1 điểm và Nasdaq Composite mất 171,62 điểm (-0,7%) còn 26.081,72 điểm.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã phần nào tăng trở lại, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), PPI đối với nhu cầu cuối cùng tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7 và mức tăng của tháng này đã được điều chỉnh tăng so với số liệu ban đầu.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố.

Trong khi đó, phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và duy trì mức lãi suất này trong phần còn lại của năm.