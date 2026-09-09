Giá vàng miếng xuống thấp nhất 3 tuần qua

Sáng 9/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1,2 triệu đồng ở chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (8/9). Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC vẫn được doanh nghiệp này giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về vùng 145,4 triệu đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng lại tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng, hiện giao dịch quanh vùng 143,5 - 145 triệu đồng/lượng. Mức giá này giúp Mi Hồng là doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng bán ra với mức giá thấp nhất.
Đợt giảm mạnh trong phiên hôm nay cũng đã góp phần đưa giá bán sản phẩm này xuống mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
|23/8
|24/8
|25/8
|26/8
|27/8
|28/8
|29/8
|30/8
|31/8
|1/9
|2/9
|3/9
|4/9
|5/9
|6/9
|7/9
|8/9
|9/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|145.6
|144.6
|144.6
|143.5
|143.6
|142.4
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|148.6
|147.6
|147.6
|146.5
|146.6
|145.4
Cũng chịu áp lực giảm mạnh, giá vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt rơi mạnh trong sáng nay. Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng ghi nhận mức giảm mạnh tương tự. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 143,7 - 147,7 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm xuống 142,4 - 145,8 triệu/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 còn 143,5 - 145 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn về 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phục hồi lên 4.382 USD sau khi giảm mạnh trước đó, có lúc xuống 4.340 USD. Kim loại quý giảm do áp lực lạm phát gia tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng cao, lấn át đồng USD. Vàng giảm xuống dưới mức kháng cự quan trọng khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến quyết định chính sách của Fed.
Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.
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