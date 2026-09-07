Vàng miếng SJC lao dốc đầu tuần, giá bán rời xa mốc 150 triệu đồng

Vàng miếng đồng loạt giảm giá ngay đầu tuần, với giá bán tại SJC và nhiều doanh nghiệp lớn giảm 600.000 đồng/lượng, lùi về quanh 147 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (sáng 7/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng, đưa giá bán về vùng 147 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, khoảng 300.000 đồng, kéo giá mua xuống 145 triệu/lượng và giá bán xuống 146,5 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là doanh nghiệp mua vàng miếng cao nhất và bán ra với giá thấp nhất thị trường.

Tương tự, trong sáng nay, giá vàng nhẫn cũng chứng kiến mức giảm hơn nửa triệu đồng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 144 - 147,3 triệu/lượng.

PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá vàng nhẫn chạy quanh vùng 143,5 - 149,2 triệu/lượng. Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn ở 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 144 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 147

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm mạnh 26 USD (-0,6%) so với lúc mở cửa, hiện giao dịch quanh mốc 4.404 USD /ounce.

Vàng giảm giá sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ khả quan hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cùng USD tăng giá và làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Thị trường vàng đã điều chỉnh giảm giá khi số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 162.000 trong tháng 8, vượt xa mức kỳ vọng, trong khi số liệu điều chỉnh tháng 6 và tháng 7 cho thấy thêm 55.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%.

Trong tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa thớt do trùng kỳ nghỉ lễ. Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Giới đầu tư cũng theo dõi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ và doanh số bán nhà hiện có trong cùng ngày.

Đến thứ Sáu, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm của giới quan sát. Sau đó, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi số liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 9 do Đại học Michigan công bố.

Diễn biến của chỉ số CPI và PPI Mỹ sẽ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể quay trở lại, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vẫn mạnh có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.