Dự báo mới nhất về giá vàng trước cuộc họp của Fed

Sau cú giảm mạnh cuối tuần trước, giá vàng đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi thị trường dồn sự chú ý vào các dữ liệu lạm phát Mỹ và cuộc họp Fed diễn ra vào giữa tháng 9.

Giá vàng vừa kết thúc thêm một tuần biến động mạnh khi kim loại quý có lúc phục hồi vượt ngưỡng 4.500 USD /ounce, trước khi quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Giới đầu tư chia rẽ về giá vàng

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay mở cửa ở mức 4.439 USD /ounce nhưng nhanh chóng giảm mạnh trong các phiên giao dịch đầu tuần xuống dưới 4.300 USD /ounce. Kim loại quý có thời điểm chạm ngưỡng 4.283 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất trong tuần, trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện.

Sang phiên thứ Tư, giá vàng bắt đầu phục hồi và đạt đỉnh tuần ở 4.511 USD /ounce trong phiên chiều thứ Năm. Tuy nhiên, đà phục hồi nhanh chóng đảo chiều vào thứ Sáu sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 tích cực hơn dự báo.

Giá vàng lập tức chịu áp lực, có thời điểm giảm xuống mốc 4.365 USD /ounce chỉ vài phút sau khi báo cáo được công bố. Kim loại quý sau đó phục hồi một phần nhưng không thể lấy lại mốc 4.500 USD .

Giá vàng thế giới giao ngay sau đó đóng cửa tuần ở mức 4.432 USD /ounce, giảm nhẹ so với đầu tuần.

Khảo sát mới nhất của Kitco News với 16 chuyên gia Phố Wall cho thấy sau tuần biến động mạnh, giới chuyên gia cũng đang chia rẽ về giá vàng.

Cụ thể, chỉ 6 chuyên gia (chiếm 38%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 5 người (chiếm 31%) cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm, và 5 chuyên gia còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Nhóm nhà đầu tư cá nhân, dự báo tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Trong 220 người tham gia khảo sát trực tuyến thì 120 người (chiếm 55%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này; 53 người (chiếm 24%) dự báo giá giảm và 47 người (chiếm 21%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ GIÁ VÀNG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 38 31 31 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Trong tuần này, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa thớt do trùng kỳ nghỉ lễ. Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Giới đầu tư cũng theo dõi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ và doanh số bán nhà hiện có trong cùng ngày.

Đến thứ Sáu, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ sẽ trở thành tâm điểm của giới quan sát. Sau đó, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi số liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 9 do Đại học Michigan công bố.

Diễn biến của chỉ số CPI và PPI Mỹ sẽ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể quay trở lại, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vẫn mạnh có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng thế giới đi về đâu?

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Các chỉ báo cho thấy kim loại quý có khả năng kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD /ounce.

Trong khi đó, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, cho rằng mọi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố từ nay đến cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed đều sẽ được thị trường soi xét dưới góc độ tác động đến lãi suất. Thị trường sẽ tập trung vào cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ vào ngày 16/9. Khoảng thời gian gần hai tuần từ nay đến cuộc họp được đánh giá có ý nghĩa quan trọng với cả vàng và đồng USD.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng tuần này.

Về trung hạn, các yếu tố cơ bản vẫn có lợi cho kim loại quý. Ông cho rằng giá vàng giảm có thể làm tăng sức hấp dẫn của tài sản này đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh thay thế đồng USD, trong bối cảnh thị trường trái phiếu và chứng khoán còn nhiều bất ổn.

Trong khi đó, CPM Group thận trọng hơn khi đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường vàng. Nhóm chuyên gia dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.320- 4.670 USD /ounce từ ngày 7 đến 16/9.

CPM cho rằng biến động mạnh sẽ tiếp tục diễn ra trong hai tuần tới khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Mỹ. Hai số liệu quan trọng nhất sẽ là PPI và CPI tháng 8, bởi chúng có thể quyết định cách thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9.

Nhóm chuyên gia này cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng chờ thêm tín hiệu từ các dữ liệu lạm phát và quyết định chính sách của Fed trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.