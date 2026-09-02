Giá vàng thế giới thủng đáy 3 tuần

Giá vàng thế giới chạm đáy 3 tuần khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên gây sức ép. Việc thủng đường trung bình động 200 ngày cũng kích hoạt thêm lực bán kỹ thuật.

Giá vàng thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần qua. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã lao xuống mức thấp nhất trong 2 tuần trong ngày 2/9 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá kim loại quý. Theo Reuters, đà giảm càng được củng cố khi giá vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, kích hoạt thêm hoạt động bán ra theo tín hiệu kỹ thuật.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.304,2 USD /ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 6/8. Thực tế, từ ngày 28/8, giá vàng đã rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, hiện ở khoảng 4.528 USD /ounce.

“Chúng ta đang chứng kiến áp lực bán mang tính kỹ thuật... Lợi suất trái phiếu trên toàn cầu đang ở mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Tất cả những yếu tố này đang gây sức ép lên thị trường vàng”, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Ông cho rằng việc giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng đối với thị trường.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên 1/9 khi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại lạm phát và kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng hộ trước lạm phát, lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng thường gây sức ép lên giá vàng, bởi chúng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không tạo ra lợi suất như vàng. Đồng USD cũng tăng giá, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các thị trường khác.

Giá vàng chưa hãm được đà lao dốc. Ảnh: TradingView.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước, trước khi giảm hơn 3% trong phiên 28/8. Đà giảm diễn ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cảnh báo Fed vẫn còn “nhiều việc phải làm” nếu lạm phát không hạ nhiệt về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Sau những phát biểu của Warsh, giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này ở mức 66%.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm ADP công bố vào hôm nay và số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày 4/9 để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

“Trong ngắn hạn, kịch bản ít trở lực nhất đối với vàng có lẽ là đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bạc”, Wyckoff nói thêm.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay giảm 2,9% xuống 64,57 USD /ounce. Bạch kim giảm 1,9% còn 1.756,58 USD /ounce, trong khi palladium giảm 3,2% xuống 1.312,13 USD /ounce.