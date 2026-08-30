Bitcoin 'sảy chân'

Bitcoin quay đầu giảm sau giai đoạn tăng nóng. Động thái diễn ra trong bối cảnh lập trường của Fed làm suy yếu khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa.

Sau khoảng thời gian tăng mạnh và có lúc vượt mốc 80.000 USD , Bitcoin đã quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng này trong ngày 29/8.

Bitcoin lùi bước sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Theo Bloomberg, diễn biến trên xuất hiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Phát biểu này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn tăng lên, qua đó làm suy yếu phần nào tâm lý chấp nhận rủi ro vốn đã hỗ trợ thị trường trong tuần qua.

Tuy nhiên, đà giảm lần này tương đối nhẹ và chưa cho thấy sự đảo chiều của xu hướng phục hồi rộng hơn trên thị trường tiền mã hóa. Ông Warsh cho rằng các điều kiện tài chính hiện chưa mang tính thắt chặt, đồng thời nhấn mạnh lạm phát cần giảm rõ rệt về mục tiêu của Fed. Những phát biểu này củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể duy trì trạng thái thắt chặt lâu hơn.

Bitcoin giảm cùng các tài sản nhạy cảm với lãi suất, song vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá hồi đầu tháng.

Bitcoin rơi mạnh xuống vùng 77.000 USD sau khi Fed đưa ra lập trường cứng rắn về lạm phát. Ảnh: CoinMarketCap.

Thị trường tiền mã hóa hiện vẫn trong trạng thái thiếu định hướng rõ ràng, sau khi một đợt ép đóng vị thế bán khống diễn ra tuần trước. Theo dữ liệu từ Coinglass, lượng hợp đồng mở của Bitcoin tương lai - phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động giao dịch tiền mã hóa - vẫn chưa phục hồi đáng kể sau đợt "quét" vị thế này.

"Dù phát biểu của ông Warsh có phần nghiêng về lập trường cứng rắn, thị trường cho đến nay vẫn đang hấp thụ thông tin tương đối tốt. Theo tôi, bài phát biểu nhìn chung phù hợp với những gì thị trường đã dự đoán", Jasper De Maere, nhà giao dịch OTC tại Wintermute, nhận định.

Bitcoin có lúc giảm 4% xuống còn 77.000 USD . Mức giá này thấp đáng kể so với đỉnh lịch sử khoảng 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.

Nhà đầu tư vẫn đặt cược vào nhịp phục hồi

Các nhà giao dịch hiện chuyển sự chú ý sang những chỉ báo dài hạn hơn để đánh giá sức khỏe của đợt phục hồi. Theo báo cáo nghiên cứu của Galaxy Digital, trong 4/5 chu kỳ thị trường tiền mã hóa giá xuống đã hoàn tất, khi giá lần đầu tiên vượt trở lại đường trung bình động 50 tuần (MA50) theo hướng đi lên, đáy của chu kỳ giảm giá được xác nhận.

"Từ đây, tất cả sẽ phụ thuộc vào đường MA50. Giá cần duy trì được trên ngưỡng này khi kết thúc tuần để cấu trúc tăng giá không bị phá vỡ, còn altcoin sẽ là phiên bản có độ biến động cao hơn của cùng phép thử đó", Mostafa Al-Mashita, đồng sáng lập Secure Digital Markets, cho biết.

Chuyên gia này cũng khẳng định đợt phục hồi hiện tại có nền tảng kỹ thuật lành mạnh hơn so với một đợt tăng giá tiền mã hóa điển hình chỉ được thúc đẩy bởi đòn bẩy.

Trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang duy trì sự lạc quan thận trọng với triển vọng trung và dài hạn. Sau khi Bitcoin tăng từ 62.000 USD lên 80.000 USD chỉ trong hơn một tuần, khoảng 6,4 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin sẽ đáo hạn trên sàn giao dịch tiền mã hóa Deribit, buộc các nhà tạo lập thị trường phải đưa ra những quyết định quan trọng về vị thế và có thể làm gia tăng biến động.

"Trước phiên hôm nay, chúng tôi nhận thấy độ lệch quyền chọn bắt đầu nghiêng nhiều hơn về phía quyền chọn mua, trong khi biến động hàm ý đã tăng lên khỏi vùng thấp lịch sử mà nó duy trì trong vài tháng gần đây. Đợt đáo hạn này tạo cơ hội để thị trường thiết lập lại trạng thái vị thế", Alex Blume, nhà sáng lập kiêm CEO của Two Prime, nói.

"Tôi đang theo dõi liệu độ lệch quyền chọn có tiếp tục dịch chuyển về phía quyền chọn mua hay không, cũng như liệu biến động hàm ý có duy trì ở mức cao", Blume chia sẻ thêm.

Theo Jasper De Maere, thị trường đang xuất hiện các khối giao dịch quyền chọn mua quy mô lớn với giá thực hiện 85.000 USD , đáo hạn vào tháng 9, cùng các quyền chọn mua ở mức 90.000 USD đáo hạn vào tháng 11 và tháng 12.