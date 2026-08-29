Giá vàng thế giới 'thủng đáy' tuần

Giá vàng thế giới đã chạm đáy tuần ở mức 4.454,4 USD/ounce, khi đồng USD mạnh lên và xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 tăng lên.

Giá vàng thế giới xóa sạch các mức tăng trước đó và rơi xuống 4.454,4 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Các nhà đầu tư vàng đã phải trải qua phiên giao dịch tồi tệ khi giá vàng thế giới đảo chiều trượt mạnh hơn 146 USD và kết thúc phiên cuối tuần ở mức 4.454,4 USD /ounce, qua đó xóa sạch mức tăng từng thiết lập trước đó.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 2,9% xuống 4.529,9 USD /ounce.

Sau mức giảm trong phiên hôm nay, giá vàng đã giảm 2,9% trong tuần này, rời khỏi mức cao nhất hơn 3 tháng là 4.696,18 USD /ounce được thiết lập vào ngày 25/8.

Đồng thời, chuyên gia Kitco cho biết kim quý này đã "xuyên thủng" đường trung bình động 200 ngày ở 4.526,24 USD /ounce.

Giá vàng cũng giảm xuống dưới ngưỡng 4.481,78 USD /ounce, được các phân tích kỹ thuật gần đây xác định là mốc hỗ trợ quan trọng của xu hướng giảm, trước khi kiểm định vùng thoái lui 4.504,07- 4.458,52 USD /ounce.

Không chỉ riêng vàng, các kim loại khác cũng giảm mạnh, giá bạc giao ngay giảm 3,5%, xuống 66,81 USD /ounce, giá bạch kim giảm 0,6%, xuống 1.835,07 USD /ounce, chỉ riêng giá palladium tăng 5,3%, lên 1.422,25 USD /ounce.

Sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole và đợt điều chỉnh số liệu chuẩn về việc làm của Bộ Lao động Mỹ, kỳ vọng của thị trường đã chuyển mạnh sang kịch bản Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn.

Ông Warsh cho biết nhiệm vụ của Fed là đảm bảo giá cả ổn định, đồng thời phát tín hiệu rằng lạm phát dai dẳng vẫn là rủi ro lớn nhất. Trong khi đó, đợt điều chỉnh sơ bộ số liệu chuẩn cho thấy số việc làm trong tháng 3/2026 trước đó đã được ghi nhận cao hơn thực tế 79.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với mức điều chỉnh giảm mạnh mà một số nhà giao dịch lo ngại.

Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 cũng tăng vọt lên 57,5%, từ 35,9%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 11,8 điểm cơ bản, lên 4,348%, trong khi chỉ số USD tăng 0,5% trong ngày.

Đối với vàng, tín hiệu từ thị trường khá rõ ràng. Đợt điều chỉnh số liệu việc làm không tạo ra cú hích theo hướng ôn hòa mà giới đầu tư giá lên kỳ vọng, trong khi giọng điệu cứng rắn của ông Warsh đưa chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại không sinh lợi suất trở lại tâm điểm thị trường.

Trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên cuối tuần giảm điểm nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống 7.711,76 điểm, Dow Jones giảm chưa đến 0,1%, xuống 53.559,99 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,5%, xuống 26.402,42 điểm.

Ở một diễn biến khác, giá dầu thô cũng có xu hướng giảm khi giới giao dịch đang đánh giá những tin đồn về khả năng đạt được thỏa thuận vận chuyển qua eo biển Hormuz, cũng như các dấu hiệu cho thấy lượng dầu thô vận chuyển qua đây đang tăng lên bất chấp cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa Mỹ và Israel với Iran. Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm 0,26% xuống 88,29 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI tại Mỹ trượt nhẹ 0,1% xuống 83,4 USD /thùng.