Giá vàng thế giới rớt mạnh

Sau khi tăng lên mức cao nhất vào đầu tuần này, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu "đuối sức" vào phiên cuối tuần khi sụt giảm mạnh xuống 4.581 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm thủng mốc 4.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Từ mức giao dịch đầy lạc quan trên 4.641 USD trong phiên trước, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đã giảm mạnh, thủng mốc 4.600 USD /ounce, xuống vùng 4.567 USD /ounce, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tuần.

Hiện tại, đà giảm của kim loại quý đã hạ nhiệt, đưa giá phục hồi lên vùng 4.581 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai trên sàn COMEX cũng tiếp đà giảm 21,4 USD xuống 4.642,7 USD /ounce.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 vào đầu tuần này. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi những lo ngại mới về nguy cơ suy giảm giá trị của đồng USD, sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tăng quy mô các đợt mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ có kỳ hạn dài được phát hành trước đó.

"Tôi vẫn lạc quan về giá vàng, đơn giản là vì nhu cầu hiện nay rất mạnh. Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu lớn từ các quỹ ETF, cũng như từ các ngân hàng trung ương, khi vàng được xem là một tài sản thay thế cho đồng USD", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết.

Ông Haberkorn nói thêm rằng thị trường sẽ duy trì sự thận trọng trong thời gian còn lại của phiên giao dịch, khi các nhà đầu tư chờ đợi hội nghị Jackson Hole, sự kiện đang nhận được nhiều sự chú ý, theo Reuters.

Đi ngược lại với đà giảm của vàng, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 69,35 USD /ounce; giá bạch kim tăng 1%, lên 1.848,08 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 1,3%, lên 1.344,72 USD /ounce.

Một tín hiệu khác khiến thị trường dồn sự chú ý trong buổi sáng nay đến từ việc giá dầu thô giảm và đang hướng tới việc chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 2 tuần. Trong phiên 27/8 trước đó, giá dầu thô thế giới đã chốt phiên tăng sau thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản của thỏa thuận trước đây với Iran.

Hiện, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,3%, xuống 89,45 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,3% xuống 83,31 USD /thùng.

Cả hai loại dầu chủ chốt đều đang hướng tới một tuần giảm giá, với dầu Brent giảm 5,3% và dầu WTI giảm 4,3%.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhà đầu tư "thở phào" nhẹ nhõm khi cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều tăng khi kết phiên 27/8 (giờ Mỹ). Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,72%, lên 7.730,99 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,57%, lên 26.541,35 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 105,56 điểm lên 53.569,44 điểm.

Hiện, thị trường đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole ngày 28/8 (giờ Mỹ). Các nhà đầu tư kỳ vọng Chủ tịch Fed sẽ sử dụng bài phát biểu đầu tiên trên cương vị này để làm rõ lộ trình đưa lạm phát trở về mục tiêu của Fed, cũng như quan điểm của ông về vai trò của thị trường trái phiếu trong chiến lược này.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện chỉ còn 34%. Tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 74%.