Giá vàng thế giới phục hồi từ đáy

Giá vàng thế giới đã có nhịp tăng trở lại lên 4.625 USD/ounce, sau khi giảm mạnh hơn 40 USD ở đầu phiên sáng nay.

Kim loại quý đã phục hồi từ vùng đáy trong phiên và hiện giao dịch quanh 4.625 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay có cú rơi thẳng hơn 40 USD xuống 4.583 USD /ounce, khi chỉ số USD tăng 0,3% khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Nhưng đến hiện tại, theo cập nhật trên sàn Kitco, kim loại quý đã phục hồi từ vùng đáy trong phiên và hiện giao dịch quanh 4.625 USD /ounce, tức cao hơn khoảng 26 USD so với giá chốt phiên trước đó.

Hợp đồng vàng tương lai giao tại Mỹ cũng tăng trở lại hơn 20 USD lên 4.676 USD /ounce.

Các chuyên gia Kitco nhận định việc giá vàng không thể duy trì trên vùng kháng cự 4.630- 4.650 USD /ounce cho thấy thị trường hiện nhạy cảm hơn với các bất ngờ về lạm phát, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu phòng thủ trước những rủi ro tài khóa.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định xu hướng tăng của vàng đang bắt đầu quay trở lại. Vì vậy, giá vàng có khả năng vượt 5.000 USD /ounce trong năm nay.

Với một số kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống 67,93 USD /ounce; bạch kim giảm 1,4%, xuống 1.831,67 USD /ounce; trong khi palladium giảm 0,1%, xuống 1.324,63 USD /ounce.

Liên quan tình hình địa chính trị, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Iran và Oman vẫn đang thảo luận các chi tiết của một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai nước đã thống nhất cách thức chia sẻ tuyến đường thủy và nguồn thu từ tuyến đường này, theo Reuters.

Hiện, thị trường dầu mỏ vẫn nín thở chờ đợi các động thái tiếp theo. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI tại Mỹ gần như chững lại trong phiên sáng nay, lần lượt giao dịch ở 87 USD /thùng và 82 USD /thùng.

Ở một diễn biến khác, thị trường chứng khoán Mỹ kết phiên 26/8 gần như đi ngang hoặc giảm nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 1,58 điểm, tức chưa đến 0,1%, xuống 7.675,7 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 113,52 điểm (-0,2%) xuống 53.463,88 điểm; Nasdaq Composite giảm 21,1 điểm (-0,1%) xuống 26.130,20 điểm.

Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 26/8 (giờ Mỹ), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng để xác định mục tiêu lạm phát, tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến tháng 7. Trước đó, các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát dự báo mức tăng 3,6%.

Tổng hợp các số liệu trên khiến thị trường ít có khả năng tiếp tục đẩy mạnh đà tăng của trái phiếu sau các đợt mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên trên 4,22%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm chốt trên 4,66%. Chỉ số USD cũng tăng và xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 được thị trường định giá vượt 50%.