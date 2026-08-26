Giá vàng thế giới suy yếu

Giá vàng thế giới không thể vượt mốc 4.700 USD và dần suy yếu xuống 4.644 USD/ounce trong phiên giao dịch mới nhất.

Kim loại quý không thể tiếp tục bứt phá lên mức cao hơn mà quay đầu suy yếu dần xuống 4.644 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay trải qua nhịp tăng mạnh từ 4.610 USD /ounce lên 4.672 USD /ounce. Dù vậy, kim loại quý không thể tiếp tục bứt phá lên mức cao hơn mà quay đầu suy yếu dần xuống 4.644 USD /ounce.

Ngược lại, hợp đồng vàng tương lai giao tại Mỹ lại tăng 0,4% lên 4.711,4 USD /ounce.

Với các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,2% lên 68,8 USD /ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.858,91 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,1% lên 1.341,23 USD /ounce.

Liên quan đến tình hình xung đột phức tạp tại Trung Đông, Iran cho biết nước này đã nối lại các cuộc đàm phán với nước láng giềng Oman nhằm quản lý eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tehran chịu áp lực kinh tế ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột rộng hơn.

Sau thông tin này, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hạ mạnh 2,7% xuống 86 USD /thùng, đồng thời dầu WTI tại Mỹ cũng rớt 2,4% xuống 80 USD /thùng.

Theo cập nhật trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống hỗ trợ tâm lý ưa thích rủi ro của nhà đầu tư.

Chỉ số Dow Jones tăng 160,24 điểm (+0,3%), lên 53.577,4 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,42 điểm (+0,32%) lên 7.677,28 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm (+0,66%) lên 26.151,3 điểm.

Hiện, giới giao dịch đang chờ chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến công bố ngày 26/8, theo Reuters.

Đầu tháng này, số liệu cho thấy việc làm phi nông nghiệp của Mỹ bất ngờ giảm, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phù hợp với dự báo, qua đó làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 60,4% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng tới. Lãi suất thấp hơn thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi.

Thị trường cũng đang chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày 28/8 tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong lĩnh vực thương mại, Canada đã áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ, tương ứng về giá trị với các mức thuế mới nhất mà Washington áp lên hàng hóa Canada.