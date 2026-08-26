Giá vàng sắp có đợt tăng mạnh nhất 25 năm?

Giá vàng đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1999, khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến rủi ro tài khóa, nợ công Mỹ và mức độ tập trung cao của thị trường chứng khoán.

Vàng đã có 5 tuần tăng giá liên tiếp và đang giao dịch quanh 4.650 USD /ounce. Dù đã tăng mạnh, kim loại quý vẫn chưa trở lại mức kỷ lục được thiết lập vào cuối tháng 1.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu Mỹ cũng xuất hiện nhiều tín hiệu đáng chú ý. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm từng chạm 5,34% vào tuần trước, gần mức cao nhất trong khoảng 20 năm. Trong khi đó, nợ liên bang Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD .

Giá vàng đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1999. Ảnh: Finance Magnates.

Từ ngày 9/9, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến tăng gấp đôi quy mô các đợt mua lại trái phiếu dài hạn, từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt. Theo Bộ Tài chính, động thái này nhằm hỗ trợ thanh khoản trên thị trường.

Vàng là tài sản bảo hiểm, không phải công cụ làm giàu

Dù lạc quan về triển vọng vàng, Felix Prehn - một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư hiện đào tạo các nhà đầu tư cá nhân cho rằng nhà đầu tư cần hiểu đúng vai trò của kim loại quý.

“Tôi luôn nói rằng vàng không tăng giá, mà đồng USD giảm giá”, ông Felix Prehn nhận định, đồng thời cho rằng vàng chủ yếu đóng vai trò như một dạng bảo hiểm cho danh mục đầu tư.

Theo Prehn, vàng có thể giúp nhà đầu tư bảo toàn sức mua và giảm rủi ro trong những giai đoạn bất ổn, nhưng không nên được xem là công cụ chắc chắn giúp làm giàu.

Ông Felix Prehn cũng cho rằng nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao hồi tháng 1 có thể đã kỳ vọng quá nhiều vào khả năng kim loại quý tăng mạnh trong bối cảnh chiến tranh.

Đối với bạc, ông Prehn đánh giá đây là tài sản có tiềm năng tăng giá lớn hơn nhưng cũng biến động mạnh hơn. Ông cho rằng nhu cầu bạc phục vụ ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực AI, là một yếu tố đáng chú ý trong dài hạn.

Ngành khai thác vàng cần nhiều năm để tăng nguồn cung

Không chỉ giá vàng, các doanh nghiệp khai thác kim loại quý cũng đang hưởng lợi từ dòng tiền mạnh.

Công ty khai thác vàng của Mỹ Newmont ghi nhận 2,2 tỷ USD dòng tiền tự do trong quý gần nhất, mức cao kỷ lục. Công ty sản xuất vàng của Agnico Eagle, Canada cũng đạt hơn 1,3 tỷ USD .

Cổ phiếu các công ty khai thác vàng bắt đầu tăng theo. Quỹ GDX, đại diện cho nhóm doanh nghiệp khai thác vàng lớn, đã tăng khoảng 14% kể từ ngày 12/8, dù vẫn thấp hơn khoảng 11% so với mức hồi tháng 2.

Prehn cho rằng xu hướng tăng của vàng và bạc trong nhóm cổ phiếu khai mỏ có thể còn kéo dài hơn dự kiến. Ảnh: WSJ.

Theo ông Prehn, triển vọng dài hạn của ngành khai thác vàng không chỉ phụ thuộc vào giá vàng. Một mỏ mới có thể mất hơn 15 năm để được phát triển và đưa vào khai thác.

Điều này đồng nghĩa lượng tiền mặt lớn mà các doanh nghiệp đang tích lũy hiện nay chưa thể nhanh chóng chuyển thành nguồn cung vàng mới. Các thủ tục cấp phép và yêu cầu môi trường cũng khiến quá trình phát triển mỏ kéo dài.

Vì vậy, ông Prehn cho rằng xu hướng tăng của vàng và bạc trong nhóm cổ phiếu khai mỏ có thể còn kéo dài hơn dự kiến.

Dù vậy, ông lưu ý cổ phiếu khai thác và kim loại quý vật chất là hai loại tài sản khác nhau. Trong khi vàng hoặc bạc có thể được nắm giữ trong thời gian rất dài, cổ phiếu của một doanh nghiệp khai mỏ vẫn phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh, chi phí và khả năng vận hành của chính doanh nghiệp đó.

Nhà đầu tư lớn tuổi cần ưu tiên an toàn

Trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng Mỹ suy giảm, ông Prehn cho rằng các nhà đầu tư lớn tuổi cần đặc biệt chú ý đến khả năng chịu đựng biến động của danh mục.

Theo ông Prehn, tiền mặt có thể tạo cảm giác an toàn nhưng không hoàn toàn là lựa chọn trung lập, bởi việc nắm giữ quá nhiều tiền mặt có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ lợi nhuận trong dài hạn.

Với những người sở hữu danh mục lớn, ông cho rằng vẫn có thể duy trì tỷ trọng nhất định trong các quỹ chỉ số và chấp nhận những đợt điều chỉnh 30-40%, miễn là dòng tiền từ danh mục vẫn đủ để trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, những người có danh mục nhỏ hơn có thể cân nhắc chuyển một phần tài sản sang các công cụ an toàn hơn như tín phiếu Kho bạc Mỹ ngắn hạn, dù lợi suất có thể thấp hơn.

Theo ông Prehn, điều quan trọng nhất không phải là dự đoán chính xác thời điểm thị trường tăng hay giảm, mà là xây dựng chiến lược phù hợp với thời gian đầu tư và khả năng chịu rủi ro.

“Bạn càng nhận ra điều này muộn trong cuộc đời, bạn càng có ít lựa chọn hơn. Càng nhận ra sớm và thực sự cứ mỗi 5 năm đều tạo ra một khác biệt rất lớn”, ông nói.