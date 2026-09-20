Vingroup huy động gần 9.000 người thi công đại dự án ở Quảng Ninh

Gần 9.000 công nhân đang làm việc ngày đêm tại công trường dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long. Trong khi đó, VinCons vẫn tiếp tục tuyển thêm hàng chục nghìn lao động.

Theo cập nhật mới từ chủ đầu tư, tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), gần 9.000 công nhân đang làm việc để công trường duy trì thi công 24/7, cùng hơn 2.000 phương tiện và máy móc.

Gần 9.000 công nhân làm việc ngày đêm

Theo cập nhật, các hạng mục giao thông trong khu đô thị đang được triển khai đồng loạt. Đại lộ rộng 60 m trong dự án đã hoàn thành san lấp và dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 9. Một đại lộ khác rộng 40 m đạt khoảng 95% khối lượng thi công.

Nhiều tuyến đường nội khu tại các khu vực trọng điểm cũng đã hoàn thành. Các đội thi công được tổ chức theo nhiều ca để duy trì tiến độ trên công trường.

Vinhomes Global Gate Hạ Long là dự án được triển khai tại Quảng Ninh với quy mô khoảng 6.200 ha và tổng mức đầu tư hơn 450.000 tỷ đồng . Đây là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất của Vingroup từ trước đến nay.

Gần 9.000 lao động làm việc tại dự án này cũng nằm trong lực lượng lao động mà VinCons - nhà thầu thuộc hệ sinh thái Vingroup - đang trực tiếp tổ chức cho các dự án của tập đoàn. Trong khoảng một năm qua, nhà thầu này liên tục mở rộng đội ngũ lao động cơ hữu.

Cuối năm 2025, VinCons từng công bố kế hoạch tuyển 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc. Doanh nghiệp khi đó cần bổ sung nhân sự cho nhiều nhóm công việc tại các công trường.

Đến nay, đội ngũ nhân sự của nhà thầu này đã vượt mốc 100.000 người. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo doanh nghiệp, công ty có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 là công nhân. Toàn bộ lực lượng công nhân này là lao động cơ hữu. Đồng thời, doanh nghiệp đang hướng tới quy mô 200.000 công nhân cơ hữu.

Đáng chú ý, hơn 95% nhân sự tuyển mới của VinCons chưa từng làm nghề xây dựng, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Công ty tuyển người và tổ chức đào tạo từ đầu theo tiêu chuẩn riêng, thay vì tuyển những công nhân đã có tay nghề.

Hàng loạt dự án cần thêm nhân lực

Kế hoạch mở rộng nhân sự được VinCons diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang đồng loạt phát triển nhiều dự án quy mô lớn.

Danh mục dự án gồm các đại đô thị tại Hưng Yên, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh; Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Saigon Park tại TP.HCM; Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng; Vinhomes Global Gate tại Hà Nội, hay Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội...

Các dự án này đều có quy mô từ vài trăm ha đến hàng nghìn ha, với thời gian triển khai kéo dài nhiều năm.

Kế hoạch mở rộng nhân sự được VinCons triển khai trong bối cảnh Vingroup đang đồng loạt phát triển nhiều dự án quy mô lớn. Ảnh: VinCons.

Để bổ sung nhân sự cho các công trường, VinCons đã tuyển nhiều nhóm lao động từ xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, bê tông đến điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và điều hòa. Doanh nghiệp cũng "mạnh tay" trả lương kèm các chế độ phúc lợi để thu hút nhân lực.

Việc tuyển dụng được thực hiện trên quy mô lớn thay vì chỉ bổ sung nhân sự theo từng công trường. Cùng với sản lượng thi công ngày một tăng, quy mô nhân sự của VinCons cũng ngày một mở rộng, hiện đã trở thành nhà thầu xây dựng có đội ngũ nhân sự lớn nhất cả nước.

VinCons đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 2/2018, tên đầy đủ là CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, nhưng bước ngoặt trong quá trình phát triển công ty đến từ năm 2022. Theo giới thiệu trên website, nhà thầu này chính thức được thành lập ngày 7/5/2022, với định hướng trở thành tổng thầu các dự án do Vingroup đầu tư.

Trong 8 tháng cuối năm 2022, VinCons ghi nhận sản lượng khoảng 5.000 tỷ đồng và hoàn thành, bàn giao 3.258 căn biệt thự thấp tầng. Doanh số này tăng lên gần 11.000 tỷ đồng năm 2023 và hơn 13.000 tỷ đồng năm 2024, cùng hàng nghìn căn biệt thự được hoàn thiện.

Giữa năm 2024, VinCons cũng tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng , củng cố năng lực tài chính để tham gia các dự án có quy mô lớn.

Bước nhảy vọt của VinCons đến vào năm 2025 khi tổng sản lượng thi công của công ty vượt 25.000 tỷ đồng , gần gấp đôi năm trước. Cũng trong giai đoạn này, doanh nghiệp thay đổi cách tổ chức lực lượng thi công, chuyển từ sử dụng chủ yếu lao động thuê ngoài sang xây dựng đội ngũ công nhân cơ hữu quy mô lớn.