VinCons phả hơi nóng vào các tổng thầu xây dựng?

VinCons tăng gấp 5 lần sản lượng công việc chỉ sau 4 năm, mở rộng quy mô lên 120.000 công nhân cơ hữu. Cùng lúc này, các tổng thầu lớn cũng đang tăng tốc trong chu kỳ mới.

Trước đây, khi nhắc đến những doanh nghiệp xây dựng lớn tại Việt Nam, Coteccons (HoSE: CTD), Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) hay hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương gây dựng thường được gọi tên.

Nhưng khoảng một năm trở lại đây, thị trường xuất hiện một thương hiệu mới với tốc độ mở rộng hiếm thấy - VinCons.

VinCons lớn nhanh cùng những đại công trường của Vingroup

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons được đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 2/2018, nhưng bước ngoặt trong quá trình phát triển đến từ năm 2022. Theo giới thiệu trên website, VinCons chính thức được thành lập ngày 7/5/2022, với định hướng trở thành tổng thầu các dự án do Vingroup đầu tư.

Trong 8 tháng cuối năm 2022, VinCons ghi nhận sản lượng khoảng 5.000 tỷ đồng và hoàn thành, bàn giao 3.258 căn biệt thự thấp tầng. Con số này tăng lên gần 11.000 tỷ đồng năm 2023 và hơn 13.000 tỷ đồng năm 2024, cùng hàng nghìn căn biệt thự được hoàn thiện.

Giữa năm 2024, VinCons cũng tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng , củng cố năng lực tài chính để tham gia các dự án có quy mô ngày càng lớn.

Đây là tiền đề cho bước nhảy lớn nhất của VinCons vào năm 2025, khi tổng sản lượng vượt 25.000 tỷ đồng , gần gấp đôi năm trước. Cũng trong giai đoạn này, doanh nghiệp thay đổi cách tổ chức lực lượng thi công, chuyển từ sử dụng chủ yếu lao động thuê ngoài sang xây dựng đội ngũ công nhân cơ hữu quy mô lớn.

VinCons chính thức được thành lập vào 2022, với định hướng trở thành tổng thầu các dự án do Vingroup đầu tư. Ảnh: VinCons.

Từ mục tiêu tuyển 100.000 công nhân được đặt ra cuối năm 2025, VinCons nhanh chóng vượt qua con số này. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo doanh nghiệp, VinCons hiện có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 là công nhân và toàn bộ đều là lao động cơ hữu. Doanh nghiệp đang hướng tới quy mô 200.000 công nhân cơ hữu.

Đáng chú ý, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hơn 95% nhân sự tuyển mới của VinCons chưa từng làm nghề xây dựng, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Thay vì cạnh tranh để tuyển công nhân đã có tay nghề, doanh nghiệp tuyển người và đào tạo từ đầu theo tiêu chuẩn riêng.

Quy mô nhân sự này gắn với nhu cầu thi công ngày càng lớn của hệ thống Vingroup. Tập đoàn đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, từ các đại đô thị tại Hưng Yên, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Saigon Park (TP.HCM), Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vinhomes Global Gate (Hà Nội), đến Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và nhiều dự án tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa.

Các dự án này có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha, với tiến độ khác nhau, kéo dài từ nay đến năm 2035. Đây dự kiến là nguồn việc lớn, tạo dư địa để VinCons duy trì nhịp độ thi công và tăng trưởng quy mô trong nhiều năm tới.

Các tổng thầu khác cũng nỗ lực tăng tốc

Không riêng Vingroup, thị trường xây dựng Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn có khối lượng công việc lớn khi nhiều dự án được triển khai đồng loạt.

Riêng năm 2025, cả nước khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án hạ tầng, chưa tính đến nguồn cung bất động sản từ nhiều chủ đầu tư khắp các tỉnh thành. Đà tăng tốc tiếp tục được duy trì từ đầu năm 2026 khi hàng loạt đại công trình được khởi công.

Khối lượng dự án lớn đang tạo thêm dư địa cho các nhà thầu xây dựng mở rộng quy mô. Nguồn việc ngày càng đa dạng, từ bất động sản dân dụng, công nghiệp, thương mại, nghỉ dưỡng đến hạ tầng và đầu tư công, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp xây dựng trong chu kỳ mới.

Trong nhóm các doanh nghiệp có quy mô lớn, Coteccons đang cho thấy đà tăng trưởng rõ nét. Theo báo cáo tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng , tăng 38% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 788 tỷ đồng , tăng 73% và vượt 12,6% mục tiêu năm.

Chứng khoán MB (MBS) cho biết backlog cuối năm tài chính 2026 của Coteccons đạt khoảng 70.000 tỷ đồng , gần gấp đôi cùng kỳ. Nguồn việc mới đến từ cả xây dựng dân dụng và hạ tầng, với nhiều dự án lớn như sân bay Gia Bình, Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc, khu đô thị The Global City và Cao Xà Lá...

Báo cáo tài chính của Coteccons ghi nhận tại ngày 30/6, doanh nghiệp có 4.080 nhân viên, tăng hơn 1.000 người chỉ sau 6 tháng, cho thấy quy mô nhân sự cũng đang được mở rộng đáng kể.

Khối lượng dự án lớn đang tạo thêm dư địa cho các nhà thầu xây dựng mở rộng quy mô. Ảnh: TDC.

Một tổng thầu khác cũng đang ghi nhận sự phục hồi về hoạt động kinh doanh là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC). Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 cho thấy Hòa Bình đạt doanh thu thuần hơn 2.960 tỷ đồng , tăng gấp đôi cùng kỳ. Song, do biến động của doanh thu tài chính và thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế còn khoảng 195 tỷ đồng , giảm 34%.

Tuy nhiên, quy mô nhân sự của Hòa Bình hiện thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp có 1.658 nhân sự, tăng 51 người so với đầu năm.

Nói về xây dựng, không thể không nhắc đến hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương gồm 6 công ty thành viên chủ lực hoạt động trong các lĩnh vực tổng thầu xây dựng, cơ điện, nhôm kính và nội thất, gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho Décor và DB. Trong nhóm này, chỉ có Ricons là doanh nghiệp có báo cáo tài chính được công bố.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 cho thấy Ricons có 1.020 nhân sự. Cả năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 9.042 tỷ đồng , tăng gần 13% so với năm 2024, trong đó gần 99% đến từ hợp đồng xây dựng. Đây là mức doanh thu cao nhất của Ricons kể từ năm 2023. Sau khi trừ giá vốn, Ricons đạt lợi nhuận gộp gần 523 tỷ đồng , tăng 23%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 5,78%, cao nhất kể từ năm 2020.

Dù vậy, khó so sánh quy mô lao động thực tế của các nhà thầu chỉ dựa vào những con số trên. Số liệu trong báo cáo tài chính thường phản ánh lực lượng lao động được ghi nhận trực tiếp tại công ty, trong khi hoạt động thi công của các tổng thầu còn có sự tham gia của hệ thống nhà thầu phụ và lực lượng lao động thuê ngoài.

Trong khi đó, VinCons đang theo đuổi mô hình khác khi đưa phần lớn lực lượng công nhân trực tiếp vào biên chế cơ hữu. Vì vậy, chênh lệch về số lượng nhân sự không đồng nghĩa với chênh lệch tương ứng về quy mô hoạt động hay năng lực thi công giữa các doanh nghiệp.

Tại buổi đối thoại với cổ đông hồi tháng 6, khi được hỏi về lo ngại VinCons có thể trở thành đối thủ, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons cho rằng hai doanh nghiệp chưa phải là những đối thủ trực tiếp.

"VinCons thực ra không phải là một sự so sánh hợp lý. Coteccons có lịch sử hình thành và phát triển lâu hơn rất nhiều, trong khi VinCons mới thành lập", ông Bolat nói, đồng thời đánh giá VinCons là doanh nghiệp trẻ nhưng có năng lực tốt. Trên thực tế, hai bên hiện vẫn cùng tham gia triển khai một số dự án và chưa cạnh tranh trực tiếp với nhau.