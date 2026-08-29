TP.HCM vừa khởi công loạt dự án quốc lộ, cao tốc trọng điểm

Các dự án khánh thành và khởi công dịp này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa đi qua 8 tháng đầu năm 2026 với những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công ở điểm cầu Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá việc khởi công nâng cấp Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 và các đoạn cao tốc thuộc tuyến Vành đai 4 nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương về hạ tầng giao thông đối ngoại, tháo gỡ nghẽn mạch lưu thông và mở rộng dư địa phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo TP.HCM nghiêm túc đề nghị các nhà đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa cơ chế mới, ra quân với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Với kinh phí 6.276 tỷ đồng , liên danh nhà đầu tư CII - CII PPP - IMIC đã khởi công dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT; quy mô nâng cấp lên 10-14 làn xe, mặt cắt rộng 60 m, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.

Hiện trạng khu vực Quốc lộ 13 sắp khởi công nâng cấp, mở rộng. Ông Đức Tuấn (tài xế taxi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết tuyến đường có nhiều ngã tư, lại đi qua các khu vực đông đúc như chợ dân sinh, trường học, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh; trong khi đó, làn đường của quốc lộ khá nhỏ hẹp nên thường ùn tắc. "Tôi mất hơn 30 phút để chở khách vào trung tâm, do đó tôi cũng hy vọng sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ thông thoáng, giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển hơn", ông Tuấn nói. Ảnh: Hoài Bảo.

Cũng tại sự kiện sáng nay, lãnh đạo TP.HCM đã nhấn nút khởi công dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, với kinh phí 6.674 tỷ đồng . Sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ rộng 60 m, quy mô 10-12 làn xe. Trên tuyến dự kiến thiết kế 5 nút giao liên thông, gồm nút Kinh Dương Vương (đầu tuyến), Tân Kiên, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn và nút giao Vành đai 3.

Trong ảnh là vòng xoay An Lạc - điểm đầu của dự án. Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư liên danh CTCP Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 - CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Phát triển 194 Việt Nam. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 là thành viên đứng đầu liên danh.

Cũng trong dịp này, hai dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM cũng được bấm nút khởi công. Đường Vành đai 4 TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những trục giao thông chiến lược của khu vực phía Nam, tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Nguồn cung nhà ở xã hội (NOXH) tại TP.HCM cũng sắp có thêm 774 căn hộ nhờ 2 dự án NOXH vừa được TP.HCM tổ chức khởi công, bao gồm dự án NOXH thuộc dự án khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố (342 căn, tổng mức đầu tư khoảng 306 tỷ đồng ) và dự án NOXH Lê Thành Tân Tạo 2 (432 căn, kinh phí đầu tư khoảng 550 tỷ đồng ).

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành (chủ đầu tư NOXH Lê Thành Tân Tạo 2) cho biết việc TP.HCM đồng loạt khởi công loạt dự án, thể hiện quyết tâm của các nhà đầu tư trong việc triển khai. Theo ông, việc xây dựng các dự án này không chỉ góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM mà còn tạo động lực để các ngành nghề khác cùng phát triển. “Khi khởi công dự án NOXH, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, giúp người dân thành phố có thêm lựa chọn để an cư”, ông Nghĩa nói.

TP.HCM vừa nhấn nút khởi công Dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, với kinh phí 6.674 tỷ đồng . Sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ có rộng 60 m, quy mô 10 -12 làn xe.

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