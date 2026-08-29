Quốc lộ 1 sắp có 10-12 làn xe, kết nối TP.HCM với miền Tây

TP.HCM vừa nhấn nút khởi công Dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, với kinh phí 6.674 tỷ đồng. Sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ có rộng 60 m, quy mô 10 -12 làn xe.

Sáng 29/8, TP.HCM tổ chức khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), trong đó có Dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư liên danh CTCP Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 - CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Phát triển 194 Việt Nam. Trong đó, CTCP Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 là thành viên đứng đầu liên danh.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 dài gần 10 km. Tuyến đường sau khi nâng cấp sẽ có mặt cắt rộng 60 m, quy mô 10 -12 làn xe. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Trên tuyến dự kiến thiết kế 5 nút giao liên thông, gồm nút Kinh Dương Vương (đầu tuyến), Tân Kiên, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn và nút giao Vành đai 3. Trong đó, nút giao Vành đai 3 nằm gần cuối tuyến, kết nối Quốc lộ 1 với cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh.

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua, dự án gồm 3 thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng . Trong đó, 2 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư 9.611 tỷ đồng , thực hiện bằng vốn ngân sách.

Với dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng .

Công trình được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, tăng cường liên kết giữa TP.HCM, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ khởi công ở điểm cầu Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, sáng ngày 29/8. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công ở điểm cầu Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, đề nghị đối với các dự án khởi công, các nhà đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa cơ chế mới, ra quân với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Bên cạnh đó, ông Vinh đánh giá các dự án khánh thành và khởi công nhân dịp 2/9 tiếp tục củng cố vững chắc các trụ cột phát triển của thành phố, diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa đi qua 8 tháng đầu năm 2026, với những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội rất toàn diện và phấn khởi.