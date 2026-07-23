Bàn giao mặt bằng chuẩn bị mở rộng 2 quốc lộ cửa ngõ TP.HCM

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 dài gần 10 km, từ nút giao Kinh Dương Vương đến khu vực giáp Tây Ninh. Đây là một trong 4 tuyến đường hiện hữu tại TP.HCM được đầu tư theo hình thức BOT, tổng vốn khoảng 16.270 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào sáng 20/7, nhiều căn nhà mặt tiền dọc Quốc lộ 1 (xã Bình Chánh, TP.HCM) đang được tháo dỡ để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Nhiều người dân thuê đơn vị thi công cùng xe chuyên dụng để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng.

Ông Võ Tấn Phú (xã Bình Chánh, TP.HCM) cho biết gia đình đã hoàn tất tháo dỡ phần nhà thuộc diện giải tỏa sau khi nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông hi vọng công trình sớm được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ để góp phần giảm ùn tắc, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tại điểm đầu dự án, đoạn vòng xoay An Lạc, hàng chục căn nhà cũng đang được tháo dỡ, lùi sâu vào trong. Khu vực này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án ảnh hưởng khoảng 2.240 hộ dân, trong đó hơn 1.800 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ. Thành phố dự kiến chi khoảng 9.600 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM, hàng chục căn nhà mặt tiền trên Quốc lộ 22 đoạn gần chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cũng đang được khẩn trương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Công nhân cùng máy xúc, xe cẩu phá dỡ các dãy nhà mặt tiền để bàn giao mặt bằng cho dự án sáng 21/7.

Dự án có quy mô mở rộng mặt đường lên 60 m, 10 làn xe, nút giao lớn được xây khác mức để giảm giao cắt với các tuyến đường xung quanh. Hiện tại, tuyến đường có 6 làn xe chạy.

Trong đó, vốn nhà nước chiếm hơn 59% (khoảng 6.234 tỷ đồng ), phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Doanh nghiệp dự án dự kiến được thu phí hoàn vốn trong 23 năm 10 tháng.

Quốc lộ 22 sau khi được đầu tư nâng cấp, cùng với các dự án đã và đang triển khai ở khu vực như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực phía tây bắc thành phố, liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, đang được các nhà thầu tập kết nhiều máy móc, phát quang mặt bằng, thi công đường gom dân sinh, cầu vượt ngang.

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ nút giao Quốc lộ 22 đến xã An Ninh đang được tăng tốc thi công để sớm khép kín tuyến dài 73 km, kết nối Tây Ninh với TP.HCM.

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