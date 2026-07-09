Rầm rộ thi công 5 km cuối để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có tổng chiều dài khoảng 72,75 km, được khởi công vào tháng 11/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng . Trong ảnh là điểm cuối của đường Hồ Chí Minh giao với Quốc lộ N2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã được thông xe.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm đầu tháng 7, gần như toàn bộ dự án đã được thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo giao thông trên tuyến chính.

Các phương tiện đã bắt đầu lưu thông tạm, dù dự án chưa chính thức được đưa vào khai thác.

Hiện tại, vẫn còn khoảng 5 km đoạn từ Khu công nghiệp Thành Thành Công đến nút giao Quốc lộ 22 đang được nhà thầu khẩn trương thi công.

Khoảng 2 km đoạn qua phường Gia Lộc (giáp Quốc lộ 22) và qua Khu công nghiệp Thành Thành Công (phường Trảng Bàng) đang được đổ đá và thảm nhựa mặt đường.

Các cầu vượt trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực này đã hoàn thành, nhà thầu đang tập trung thi công đường dẫn.

Công nhân cùng nhiều máy móc đang được huy động thi công liên tục trên công trường để sớm hoàn thiện "mắt xích" cuối cùng của dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết khi tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa chính thức thông xe, đây sẽ là trục giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

Gần 7 km Quốc lộ 50 nối TP HCM với Tây Ninh đã được mở rộng lên 6 làn, đạt hơn 90% tiến độ nhưng vẫn chưa thể về đích vì còn khoảng 250 m chậm bàn giao mặt bằng.

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