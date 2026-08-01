Masan cùng dàn lãnh đạo gửi bao nhiêu tiền tại Techcombank?

Riêng các công ty liên quan đến Masan gửi hơn 4.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, bên cạnh hàng trăm tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn vào Techcombank.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Masan cùng nhóm thành viên HĐQT, Ban điều hành và những người có liên quan đang duy trì lượng tiền gửi lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại Techcombank. Ảnh: TCB.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) hé lộ bức tranh đáng chú ý về giao dịch với các bên liên quan. Nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái cùng các lãnh đạo ngân hàng đang duy trì lượng tiền gửi lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại Techcombank.

Ở khoản tiền gửi có kỳ hạn, các công ty liên quan đến CTCP Tập đoàn Masan tiếp tục là khách hàng gửi tiền lớn nhất trong nhóm bên liên quan với số dư 4.634 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6, tăng nhẹ so với mức 4.612 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong khi đó, nhóm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng các cá nhân liên quan nắm giữ gần 1.643 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, giảm mạnh hơn 660 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý hơn ở khoản mục tiền gửi không kỳ hạn. Nổi bật nhất là CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise với số dư hơn 866 tỷ đồng . Khoản tiền gửi này hoàn toàn chưa xuất hiện trên báo cáo tài chính tại thời điểm cuối năm 2025, cho thấy sự gia tăng đáng kể chỉ sau nửa năm.

Các doanh nghiệp liên quan đến Masan cũng tăng mạnh lượng tiền gửi không kỳ hạn tại Techcombank, từ 93 tỷ đồng cuối năm trước lên 434 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương mức tăng gần 5 lần.

Trong khi đó, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân liên quan của Techcombank cũng duy trì gần 518 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tăng nhẹ so với mức 504 tỷ đồng cuối năm 2025. CTCP One Mount Group cũng gửi hơn 47 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm.

Masan là doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với Techcombank, do Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang hiện đồng thời giữ cương vị Phó chủ tịch thứ nhất trong HĐQT Techcombank.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Masterise là bên liên quan khi ông Hồ Anh Minh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Hồ Anh Minh là con trai ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank.

Đối với One Mount Group, doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ ông Hồ Hùng Anh - làm Chủ tịch HĐQT.

Có thể thấy, lượng tiền gửi từ các doanh nghiệp và cá nhân trong hệ sinh thái Techcombank vẫn duy trì ở quy mô lớn, trong đó có những khoản tăng đột biến chỉ sau 6 tháng đầu năm. Đây cũng là nhóm giao dịch với bên liên quan được công bố định kỳ trong báo cáo tài chính của ngân hàng theo quy định.