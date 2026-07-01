Techcombank tăng vốn Techcom Life lên nhóm dẫn đầu ngành bảo hiểm

Techcombank vừa thông qua Nghị quyết tăng vốn góp vào Techcom Life với số tiền tối đa 2.400 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2026, Techcom Life đã vươn lên nhóm dẫn đầu doanh thu khai thác mới. Ảnh: TCB.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa thông qua Nghị quyết tăng vốn góp của ngân hàng tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life với số tiền tối đa 2.400 tỷ đồng .

Theo đó, Techcom Life sẽ nâng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng , leo thẳng vào top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Techcom Life được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 16/7 năm ngoái. Hiện ông Chung Bá Phương giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại tòa C5 D’Capitale (119 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Techcom Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động theo quy định pháp luật. Từ tháng 12/2025, các sản phẩm bảo hiểm của Techcom Life đã được phân phối tại một số chi nhánh Techcombank ở TP.HCM và Hà Nội.

CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ VỐN LỚN NHẤT VIỆT NAM Nguồn: Tổng hợp. Nhãn Manulife FWD Dai-ichi Việt Nam Cathay Life Sun Life Generali Bảo Việt Nhân Thọ Hanwha Life Việt Nam Techcom Life Prudential Việt Nam Vốn điều lệ tỷ đồng 20020 16961 15610 15310 14380 7202 6000 4891 4300 4128

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 4, Techcom Life , vươn lên nhóm dẫn đầu với doanh thu khai thác mới khi đạt khoảng 570 tỷ đồng . Mức doanh thu này đưa doanh nghiệp tiến sát nhóm các công ty bảo hiểm ngoại doanh thu lớn như AIA ( 662 tỷ đồng ) và Manulife ( 629 tỷ đồng ).

Trước đó, Techcombank lên kế hoạch tài chính Techcom Life sẽ lỗ trong 2 năm đầu hoạt động. Từ năm thứ 3, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn và đạt lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng . Sau 5 năm, lợi nhuận ròng mà Techcombank thu được từ công ty bảo hiểm này dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng , tương ứng tỷ suất sinh lời 23,4%.

Bên cạnh lợi nhuận, Techcom Life được kỳ vọng giúp tăng tài sản ròng cho các cổ đông góp vốn. Tổng tài sản của công ty trong năm đầu dự kiến đạt 728 tỷ và sẽ tăng lên 16.081 tỷ đồng sau 5 năm, tương đương mức tăng gấp 22 lần.

Về Techcombank, kết thúc quý I/2026 nhà băng này báo lãi trước thuế đạt 8.900 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục trong quý I.

Quy mô hoạt động của Techcombank tiếp tục mở rộng khi tính tới ngày 31/3, tổng tài sản ngân hàng đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng . Số dư tiền gửi khách hàng tính đến cuối tháng 3 của Techcombank đạt 651.000 tỷ, tăng 14% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 38%.

Tăng trưởng tín dụng được duy trì trong hạn mức cho phép, với điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu cho vay. Lần đầu tiên, tỷ trọng tín dụng bất động sản được kéo xuống dưới 30%, thay vào đó là mảng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm tỷ trọng lớn.

Dòng vốn tín dụng cũng cho thấy xu hướng chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là xây dựng hạ tầng, hàng tiêu dùng nhanh, logistics và viễn thông. Phân khúc cho vay tín chấp tăng trưởng đột biến 159%, trong khi các khoản vay mua nhà vẫn duy trì đà tăng ổn định.