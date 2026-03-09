Techcombank sắp rót thêm 800 tỷ vào công ty bảo hiểm nhân thọ

Techcombank tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính và mảng phân phối bảo hiểm khi dự kiến rót thêm 800 tỷ tăng vốn cho công ty bảo hiểm nhân thọ.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Ảnh: TCB.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa ra nghị quyết thông qua việc tăng góp thêm vốn vào CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương - Techcom Life, theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Tài chính & Kế hoạch.

Số tiền góp thêm tối đa là 800 tỷ đồng , tương ứng với 80 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Techcom Life được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 16/7 năm ngoái. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng , trong đó Techcombank góp 80%, tương đương 1.040 tỷ đồng , các cổ đông còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Hiện ông Chung Bá Phương giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Techcom Life. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại tòa C5 D’Capitale (119 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Techcom Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động theo quy định pháp luật. Từ tháng 12/2025, các sản phẩm bảo hiểm của Techcom Life đã được phân phối tại một số chi nhánh Techcombank ở TP.HCM và Hà Nội.

Theo kế hoạch tài chính, Techcom Life dự kiến ghi nhận lỗ trong 2 năm đầu hoạt động. Từ năm thứ 3, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn và đạt lợi nhuận ròng 605 tỷ đồng . Sau 5 năm, lợi nhuận ròng mà Techcombank thu được từ công ty bảo hiểm này dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng , tương ứng tỷ suất sinh lời 23,4%.

Bên cạnh lợi nhuận, Techcom Life được kỳ vọng giúp tăng tài sản ròng cho các cổ đông góp vốn. Tổng tài sản của công ty trong năm đầu dự kiến đạt 728 tỷ và sẽ tăng lên 16.081 tỷ đồng sau 5 năm, tương đương mức tăng gấp 22 lần.

Về tình hình kinh doanh của Techcombank, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của nhà băng đạt 32.500 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra, qua đó tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank đã vượt 1,19 triệu tỷ đồng , tăng 22% so với đầu năm. Tính riêng ngân hàng mẹ, tín dụng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824.000 tỷ đồng .