Techcombank vừa phát đi thông báo khẩn

Techcombank vừa phát thông báo khẩn, đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao đang gia tăng mạnh trong mùa mua sắm, giao dịch dịp Tết.

Một số ngân hàng đã phát đi thông báo nhằm bảo vệ khách hàng trước các chiêu lừa đảo dịp Tết. Ảnh: TCB.

Thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán là giai đoạn nhu cầu mua sắm, thanh toán và giao dịch tài chính tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu liên tục tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi, kết hợp công nghệ cao nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong giai đoạn cao điểm, Techcombank cho biết các hình thức lừa đảo tài chính hiện nay ngày càng đa dạng, đánh vào tâm lý ham khuyến mãi, nhu cầu giao dịch nhanh và sự chủ quan của người dùng.

Chiêu trò lừa đảo phổ biến trong giai đoạn này là giả mạo chương trình khuyến mãi, tặng quà cuối năm. Theo đó, kẻ gian sẽ mạo danh ngân hàng hoặc thương hiệu lớn, thông báo tặng quà, cộng điểm thưởng, điểm sắp hết hạn, hỗ trợ khóa thẻ, hoàn phí dịch vụ… nhằm dụ khách hàng bấm vào đường link lạ, tải ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Một số đối tượng còn chào bán vé máy bay, giỏ quà Tết với giá rẻ bất thường và yêu cầu chuyển khoản trước để “giữ chỗ”.

Một hình thức phổ biến khác là giả mạo cơ quan chức năng, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, công an… liên hệ hỗ trợ quyết toán thuế, nộp bảo hiểm hoặc tích hợp giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Nạn nhân được yêu cầu cài đặt các ứng dụng giả mạo như eTax, VssID, VNeID để từ đó bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Kẻ gian cũng thường xuyên sử dụng hình thức lừa đảo qua email, gửi thư điện tử hoặc lời mời sự kiện kèm thông báo thanh toán bất thường thông qua các nền tảng như iCloud, macOS, iOS, Gmail, Outlook… khiến người dùng hoang mang và chủ động liên hệ để “xác minh” hoặc “hủy giao dịch”. Nhiều email được gửi từ địa chỉ có vẻ hợp lệ (ví dụ dạng noreply), dễ vượt qua các lớp bảo mật cơ bản, từ đó thao túng tâm lý và dụ cài phần mềm độc hại truy cập thiết bị từ xa.

Với hình thức lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng nhắn tin như WhatsApp, iMessage… để xâm nhập trái phép, cài mã độc, đánh cắp dữ liệu và thực hiện giao dịch gian lận mà người dùng không kịp phát hiện.

Trước những thủ đoạn tinh vi trên, Techcombank khuyến nghị khách hàng không bấm vào các đường link lạ hoặc truy cập nguồn chưa được xác minh; không cài đặt ứng dụng ngoài App Store hoặc CH Play. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, CVV, số thẻ ngân hàng, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng; không sử dụng thiết bị đã jailbreak hoặc bẻ khóa; thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm để đảm bảo an toàn bảo mật.

Trước đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo mua sắm trực tuyến gia tăng trong dịp cận Tết, khi nhu cầu tiêu dùng và giao dịch online bùng nổ.

Theo ABBank, các hình thức lừa đảo phổ biến gồm quảng cáo hàng hiệu giá rẻ bất thường nhưng không rõ nguồn gốc; yêu cầu chuyển tiền đặt cọc giữ hàng Tết rồi cắt liên lạc; giả mạo nhân viên giao hàng để gửi link hoặc ứng dụng giả nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ; hoặc dụ dỗ tham gia các công việc “việc nhẹ, lương cao” để chiếm đoạt tiền thông qua các khoản phí.

Để hạn chế rủi ro, ABBank khuyến nghị khách hàng tuân thủ nguyên tắc “5 không” khi mua sắm trực tuyến. Trong đó, không tin vào giá rẻ bất thường; không chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ người bán; không truy cập link lạ; không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP và không giao dịch ngoài các nền tảng mua sắm uy tín.