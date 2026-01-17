Cảnh báo giả mạo giấy mời làm việc với cơ quan thuế

Cơ quan thuế tại nhiều địa phương liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời đến người nộp thuế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, những giấy mời này thường sai thể thức, sai tên đơn vị, địa chỉ, số hiệu văn bản, con dấu hoặc chữ ký.

Trước việc xuất hiện một số đối tượng xấu gửi giấy mời mạo danh, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh khẳng định không gửi giấy mời, thông báo qua mạng xã hội hay các kênh liên lạc cá nhân. Mọi văn bản của cơ quan thuế đều được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Thuế.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế không làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, OTP, không truy cập các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi có nghi vấn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế quản lý để được xác minh.

Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu bất thường. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để xác minh.

Văn bản bị phát hiện giả mạo cơ quan thuế.

Tương tự Hà Tĩnh, Thuế TP Cần Thơ cho biết đã ghi nhận tình trạng lừa đảo giả mạo giấy mời cơ quan thuế. Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng giấy mời, thông báo có hình thức gần giống văn bản hành chính, yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, cung cấp hồ sơ, thậm chí kèm theo số điện thoại lạ để liên hệ.

Thuế TP Cần Thơ khẳng định không yêu cầu người nộp thuế nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, mạng xã hội; không sử dụng giấy mời không đúng thể thức, sai tên đơn vị, sai địa chỉ, số hiệu văn bản hoặc dấu, chữ ký không hợp lệ.

Để phòng tránh rủi ro, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin cơ quan ban hành, số hiệu văn bản, chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc thông qua các kênh chính thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người nộp thuế liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác minh.

Thuế TP Cần Thơ đề nghị người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, còn có tình trạng gửi công văn giả mạo, thu tiền của người nhận. Cục Thuế từng cảnh báo về thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan nhà nước...”.

Cơ quan thuế cũng đề nghị các bưu cục của bưu điện và đơn vị có chức năng vận chuyển, khi tiếp nhận các phong bì dạng trên từ các đối tượng gửi, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.