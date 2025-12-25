Hơn 18.000 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã chuyển sang kê khai

Cục Thuế cho biết đến nay, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, đồng thuận và sẵn sàng cho chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 1/1/2026.

Hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đối sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2025 của Cục Thuế, số thu từ hộ kinh doanh ước tính đạt 32.840 tỷ đồng , tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023. "Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử", ngành thuế cho biết.

Cũng trong năm nay, ngành thuế thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán của Bộ Tài chính.

Kết quả đến nay, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi sang thuế kê khai kể từ 1/1/2026.

Đặc biệt, đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Về kết quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, tổng thu từ TMĐT và kinh doanh trên nền tảng số năm 2025 ước đạt 208.800 tỷ đồng , tăng 66,5% so với năm 2024. Tính chung 4 năm (2022-2025), số thu từ lĩnh vực này đạt gần 500.000 tỷ đồng .

Ngành thuế cho biết có 202 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thông qua cổng thông tin này, với số thu ngân sách đạt khoảng 13.900 tỷ đồng , góp phần mở rộng cơ sở thu và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp xuyên biên giới.

Gần 178.000 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai nộp thuế qua cổng TMĐT với số thuế phải nộp ước đạt 2.450 tỷ đồng . Đến nay, 68 sàn TMĐT trong nước đã thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, với số thu khoảng 2.700 tỷ đồng , góp phần nâng cao tính tuân thủ và hạn chế thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

Cơ quan thuế đã truy thu, xử phạt về thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT số tiền phải nộp ước đạt gần 1.170 tỷ đồng , trong đó xử lý truy thu đối với doanh nghiệp ước đạt gần 1.100 tỷ đồng ; xử lý truy thu đối với cá nhân, hộ kinh doanh ước đạt 65,6 tỷ đồng .

Về kết quả triển khai công tác Đề án 06 của Chính phủ, số lượng mã số thuế đã khớp đúng với Bộ Công an là 62,8 triệu mã số thuế, đạt tỷ lệ 95% khớp đúng trên số lượng mã số thuế phải rà soát và có thể rà soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, ngành thuế đã hoàn thành triển khai việc sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế kể từ ngày 1/7 theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tính đến thời điểm báo cáo, cơ quan thuế đã tiếp nhận 18.900 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 8.200 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; hơn 22 triệu lượt truy cập vào hệ thống thuế điện tử bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Ngành thuế phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia (thuộc Bộ Công an) triển khai thí điểm tích hợp 4 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Cục C06 tích hợp 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế trên VNeID và đề xuất cắt giảm 6 thủ tục hành chính có thể sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp vào VNeID thay thế giấy tờ yêu cầu trong thành phần hồ sơ.

Ngành thuế cũng đang phối hợp với Cục C06 xây dựng mô hình kết nối, đồng bộ, tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP và Luật Căn cước.

Theo đó, thực hiện kiểm tra sinh trắc học đối với người nộp thuế thực hiện đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua Cổng Thủ tục hành chính trên ứng dụng eTax Mobile.