Số thu thuế lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Cục Thuế cho biết số thu thuế ước tính đến ngày 31/12 năm nay sẽ đạt hơn 2,23 triệu tỷ đồng, vượt 30% dự toán Quốc hội giao, và tăng 28% so với năm 2024.

Cục Thuế cho biết lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 diễn ra chiều 24/12, lãnh đạo Cục Thuế cho biết tính đến ngày 30/9, số thu thuế đã cán mốc hơn 1,7 triệu tỷ đồng , đạt 100% dự toán được giao.

Đến ngày 14/12, số thu do cơ quan thuế quản lý đã đạt trên 2,15 triệu tỷ đồng , vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Với tiến độ thu này, Cục Thuế ước tính đến ngày 31/12, số thu thuế sẽ đạt hơn 2,23 triệu tỷ đồng , vượt 30% dự toán Quốc hội giao, tăng 28% so với năm 2024. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số thu thuế cả nước đạt trên 2 triệu đồng/năm, đồng thời là năm có số thu cao nhất từ trước đến nay.

Cơ quan quản lý thuế cũng cho biết năm nay, toàn bộ 34/34 địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao.

“Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng , đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc 631.000 tỷ, vượt 32% dự toán; TP.HCM thu cán mốc 606.000 tỷ, vượt 21% dự toán”, lãnh đạo Cục Thuế cho biết.

Sang năm 2026, dự toán thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội giao là trên 2,24 triệu tỷ đồng . Trong đó thu nội địa gần 2,2 triệu tỷ; thu dầu thô là 43.000 tỷ đồng . Mục tiêu phấn đấu sẽ tăng thu tối thiểu 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và phấn đấu tăng thu trong năm tới, Cục Thuế cho biết sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị và cán bộ thuế ngay từ đầu năm. Khai thác tối đa dư địa thu qua đối chiếu dữ liệu liên ngành. Chủ động tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng sẽ theo dõi sát tiến độ thu theo ngày/tuần/tháng; phân tích sâu từng sắc thuế, khu vực kinh tế để nhận diện rủi ro và tham mưu giải pháp điều hành kịp thời; hiện đại hóa phân tích - dự báo, ứng dụng Big Data và AI vào hệ thống thống kê tập trung.

Song song, Cục Thuế sẽ chỉ đạo triển khai trong toàn ngành các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế tối thiểu đạt 80% các khoản nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2025. Mục tiêu đưa số nợ thuế đến cuối năm 2026 giảm xuống dưới 8% số thực thu vào ngân sách Nhà nước.

Kết nối chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để tăng tính răn đe và hiệu quả thu hồi nợ.

Cục Thuế cũng sẽ rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh toàn quốc; tích hợp dữ liệu dân cư và đăng ký kinh doanh để quản lý đầy đủ đối tượng, đánh giá chính xác mức độ tuân thủ. Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tăng cường kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm.