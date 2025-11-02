Hộ kinh doanh kê khai thuế không cần mua phần mềm, nộp lệ phí

Cục Thuế cho biết mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử đều miễn phí, không thu thêm lệ phí và không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm.

Từ năm 2026, các hộ kinh doanh đang tính thuế khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn lên doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây đã ban hành Quyết định số 3352 triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết năm nhằm thực hiện chủ trương thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 68.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, các hộ kinh doanh đang tính thuế khoán sẽ chuyển sang mô hình kê khai hoặc lựa chọn lên doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều ưu đãi về thuế. Cơ quan quản lý cũng mở rộng cơ sở tính thuế qua việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Địa bàn được tập trung triển khai bao gồm khu chợ truyền thống, tuyến phố thương mại và các địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú. Thông qua công tác chuyển đổi, ngành thuế hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch trong việc kê khai, nộp thuế nhằm hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung cao độ cho công tác phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "1 chạm".

Cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại. Cơ quan thuế thực hiện phương châm "cầm tay chỉ việc" và giải đáp trực tiếp các thắc mắc.

Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận và cam kết xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Các vướng mắc phức tạp liên quan đến chính sách hoặc lỗi ứng dụng sẽ được gửi về Cục Thuế để giải quyết kịp thời.

Cục Thuế yêu cầu tăng cường hỗ trợ để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải thực hiện đăng ký và sử dụng.

Trong chiến dịch 60 ngày, cơ quan thuế các cấp phải đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. Cơ quan thuế các cấp phải công bố đầu mối (đường dây nóng) để hỗ trợ, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong vòng 24 giờ và phải trực giải đáp 24/7.

Cục Thuế cho biết mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử đều miễn phí, không thu thêm lệ phí và không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm. Các quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn sẽ được công khai, thống nhất trên toàn quốc, giúp hộ dễ theo dõi và thực hiện.

Cục Thuế yêu cầu giao chỉ tiêu chuyển đổi cụ thể cho từng địa bàn, ưu tiên nguyên tắc "hỗ trợ trước - giám sát sau" nhằm hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh làm quen quy trình kê khai trước khi bước vào giai đoạn giám sát tuân thủ.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến cuối năm 2024, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh được quản lý thuế, trong đó gần 2 triệu hộ nộp thuế khoán. Mức khoán bình quân của mỗi hộ kinh doanh khoảng 672.000-700.000 đồng/tháng, bằng 1/7 so với mức đóng góp trung bình của các hộ kê khai.

Năm ngoái, tổng thu ngân sách Nhà nước từ nhóm hộ, cá nhân kinh doanh là khoảng 26.000 tỷ đồng . Nửa đầu năm, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh ước trên 17.000 tỷ đồng .

9 tháng đầu năm nay, hơn 18.500 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai, gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Đáng chú ý, 98% số hộ kinh doanh kê khai đã thực hiện khai, nộp thuế điện tử; trên 133.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.