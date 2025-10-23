Miễn phí phần mềm kế toán cho 2 triệu hộ kinh doanh để xóa thuế khoán

Khoảng 2 triệu hộ kinh doanh sẽ được tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm hỗ trợ chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế.

Hai triệu hộ kinh doanh sắp được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán để kê khai thuế. Ảnh: Châu Dương.

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai thuế theo doanh thu, CTCP MISA cho biết sẽ tặng miễn phí phần mềm kế toán cho 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển đổi hình thức nộp thuế từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế.

Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đến nay, 98% hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

“Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn”, Phó cục trưởng Mai Sơn chia sẻ.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại lễ công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa thuế khoán. Ảnh: BTC.

Đại diện Cục Thuế cho hay mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là giúp hộ kinh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Hiện, ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng.

Trước mắt, trong quý IV/2025, cơ quan thuế sẽ tập trung nâng cấp ứng dụng eTax Mobile và các nền tảng liên quan, nhằm xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử thông minh cho hộ và cá nhân kinh doanh. Cơ quan này cũng nghiên cứu triển khai phương án tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử và các nguồn khác để xác định số thuế phải nộp, đồng thời tạo sẵn tờ khai gợi ý giúp hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin.

Đây là công cụ đặc biệt hữu ích khi bỏ thuế khoán, tránh được các sai sót trong quá trình tiếp cận phương thức quản lý mới và nâng cao tính chủ động cho người nộp thuế. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, chuẩn hóa mẫu biểu và chuyển tối đa sang hình thức điện tử.

Cùng với nỗ lực từ ngành thuế, các doanh nghiệp công nghệ cũng đang chung tay hỗ trợ quá trình chuyển đổi này.

Phó chủ tịch HĐQT CTCP MISA Đinh Thị Thúy cho biết công ty sẽ tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm một năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh. Lãnh đạo công ty kỳ vọng chương trình sẽ giúp hộ kinh doanh bước đầu làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sai sót.

Phần mềm này hỗ trợ hộ kinh doanh trong các khâu quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, ký số, ghi sổ kế toán và kê khai thuế, giúp quy trình khai, ký và nộp thuế được thực hiện trên một nền tảng duy nhất, phù hợp với hộ kinh doanh từ quy mô nhỏ lẻ đến khi phát triển thành doanh nghiệp.

Yếu tố then chốt giúp hộ kinh doanh kê khai thuế thuận lợi

Thông qua hoạt động hỗ trợ của CTCP MISA, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tin rằng trong thời gian tới, các tổ chức, doanh nghiệp khác sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo và gói giải pháp hỗ trợ thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Ông Sơn cho rằng những nỗ lực này sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo hướng năng động, minh bạch và bền vững, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Hiện, Bộ Tài chính đã và đang triển khai khẩn trương, quyết liệt chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Đồng thời, cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo 3 trọng điểm: Sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan; xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh; phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số - hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Trên nền tảng chính sách này, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Chia sẻ thêm về quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), cho rằng sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ là yếu tố then chốt giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu và an toàn hơn, từng bước nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính.

Theo bà Cúc, khi công nghệ được ứng dụng sâu rộng đến từng hộ kinh doanh, đó không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số mà còn là kiến tạo một thế hệ kinh doanh mới - minh bạch, chuyên nghiệp và tự tin hội nhập vào nền kinh tế số.